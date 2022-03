Declaran culpable de 'timar' a un usuario de Wallapop con la venta de una bici al ciclista Gonzalo Serrano

La historia es surrealista y aunque ocurrió en 2019 se ha dado a conocer casi tres años después cuando todo se ha resuelto. Un usuario de Twitter (Gabriel Seis Uno Seis) narraba esta semana en su cuenta cómo había sido estafado en la compra de una bicicleta a través de la plataforma Wallapop.

Lo increíble es que el que había timado a este particular es un ciclista profesional, corredor del Movistar, y que la pasada temporada llegó a ganar una etapa en la Vuelta a Andalucía. Se trata de Gonzalo Serrano. Ahora, el juez le ha dado la razón tras llevar la operación a los tribunales y ha condenado al corredor a pagarle 2.150 euros más intereses.

"Me fie de él porque resultaba ser era ciclista profesional y no iba andar con gilipolleces por algo así (y mira que también me aconsejaron una vez de no comprar a profesionales), la verdad que me fie del chaval, fui a verla y me la quedé", relata el comprador. "El cuadro estaba bien de aspecto, sin fisuras ni cosas raras, aunque los componentes estaban devorados, y me la trajo con las ruedas desinfladas y no pude ni probarla, me fie".

Tremenda historia de como @gonzaloserrano9 , corredor de @Movistar_Team estafó a un particular con la venta de una bicicleta de segunda mano. pic.twitter.com/QfBVWo45EN — ?No Soy Adrien Niyonshuti? (@RSSAvilesina) March 3, 2022

"Ahí iba yo mas contento que u niño con zapatos nuevos con mi esgüorks en mi coche. Él mientras retiro el anuncio de wallapop, pero no me dejo votarle… raro". "Cuando llegué a casa me empecé a fijar en mas cosas que no cuadraban, el manillar sworks lo había cambiado por uno mas estrecho que el 44 original, pero era un Pro muy normalito, y la potencia Deda también era bastante normalita… bueno, no quise darle mas importancia. Le pedí el cargador del di2 que me dejó pendiente, y ya le pedí lo botelleros y una tapita de debajo del cuadro que faltaba. Me llevó a mi casa el cargador, pero en lugar de llamar, me lo tiro al patio y me avisó por whatsapp… raro", explica.

"Reviso con detalle todas las zonas críticas, y le pregunto al tipo que si está pintada, no contesta. Al día siguiente sigo revisándolo y sí… esta pintada la puta bici. Le digo al tipo que donde le dejo la bici, que yo no quiero una puta bici pintada que a saber que ha pasado con ella, si ha sido reparada o a saber qué, y me dice que no me equivoque, y literalmente me dice “tú que piensas, que esto es una tienda?” que a la bici solo le habían dado un barniz para quitar unas líneas rojas", continúa.

"Seguí investigando, pudiendo confirmar tras tanta búsqueda, sobre todo por RRSS que la bici había sido pintada por un profesional de reparaciones de bicicletas. Mis sospechas eran más que evidentes, y él ya no lo negaba". "Me dice que se ha enterado que me he puesto en contacto con su equipo y patrocinadores, y que me va a denunciar por calumnias", explica.

Como la compraventa era de "más de 2000€ el tema iría por lo penal". "En fin que después de mas de 8 meses desde el juicio, eso es hasta marzo del 2022 (ojo que esto empezó en Marzo del 2019, donde poco o nada he podido utilizar la puñetera bicicleta, y donde no la he podido cambiar ni la cinta asquerosa del manillar) que hemos recibido la sentencia".

"Donde el Juzgado de 1ª instancia Nº 46 de Madrid, en el fallo de la sentencia indica “Que estimado la demanda interpuesta por la procuradora Doña XXXX, en representación de DON GABRIEL XXX, contra DON GONZALO SERRANO RODRIGUEZ, debo declarar nulo anulable el contrato bicicleta llevado a cabo entre las partes en marzo de 2019; y debo condenar y condeno al demandado a estar y pasar por esta declaración, así como devolver al demandante la cantidad de 2.150€, mas el interés legal desde la fecha de presentación de la demanda; debiendo el demandante devolver al demandado la bicicleta adquirida", finaliza el perjudicado de este sorprendente caso.