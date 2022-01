Davide Formolo se recupera de una lesión tras chocar contra un jabalí

El italiano Davide Formolo (UAE Emirates) se encuentra fase de recuperación tras una caída que sufrió el pasado día 3 al chocar contra un jabalí bajando La Turbie, cerca de Montecarlo, en la que no se descarta aún una posible fractura de muñeca. Formolo chocó contra el jabalí cuando en pleno descenso rodaba a 60 por hora, cuando el animal se cruzó y no pudo evitar rozarlo con la rueda delantera, según explica el ciclista veronés en la Gazzetta dello Sport. "Estamos trabajando mucho en la muñeca derecha, tenemos miedo de que haya alguna fractura", explica el corredor.

Formolo, de 29 años, fue uno de los puntales del UAE en el trabajo del equipo para que Tadej Pogacar conquistar el pasado verano se segundo Tour consecutivo, y además mantiene una estrecha amistad con el esloveno, ya que residen en el mismo edificio de Montecarlo. “La suerte es ciega, pero la mala suerte nos ve muy bien. Estaba bajando rápido por el lado derecho de la carretera cuando un jabalí cruzó corriendo. No pude evitarlo, golpeó mi rueda delantera con la cabeza. Me caí. Bajaba a 60 km/h y me fui al suelo. Nada parece estar roto, pero hay muchos huesos pequeños en las manos y se tarda diez días en mostrar las fracturas", explicó.