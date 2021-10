David de la Cruz ficha por dos años con el Astana

El ciclista español David de la Cruz, de 32 años, ha fichado por el equipo Astana para las temporadas 2022 y 2023, anunció este sábado la formación kazaja que dirige Alexander Vinokourov. El escalador barcelonés, tres veces séptimo en la Vuelta a España, pertenece en la actualidad al UAE Team Emirates.

"Estoy feliz de incorporarme al Astana la próxima temporada. No tuve ninguna duda, la decisión fue rápida cuando Vinokourov me ofreció unirme al equipo, una formación que se adapta bien a mis condiciones y que me gusta por su estilo de ataque y su ambición", comentó el corredor de Sabadell en un comunicado del equipo. De la Cruz admitió que "la primera temporada en un equipo nuevo puede que no sea fácil".



"Necesitaré un cierto periodo de adaptación pero confío en que será corto y rápidamente formaré parte integral del equipo. Vamos a conseguir un buen programa de competición para que pueda ayudar al equipo a lograr objetivos importantes y también alcanzar buenos resultados personales", señaló.

De la Cruz espera tener posibilidades de competir por la general en la Vuelta o el Giro, "pero antes que todo -precisó- estoy preparado para seguir la estrategia del equipo y los planes para conseguir grandes éxitos con el Astana".

El historial del ciclista catalán, actual subcampeón de España contrarreloj, incluye victorias de etapa en La Vuelta (2016), Itzulia Basque Country (2017), París-Niza (2017, 2018) y Vuelta a Andalucía (2018). Este año ha sido cuarto en la Vuelta a Luxemburgo, quinto en la Vuelta a Burgos y séptimo en La Vuelta.

"David es un corredor experimentado que puede fortalecer al equipo en carreras por etapas, no sólo en las grandes, sino también en las de una semana. Es fuerte en la montaña, le gusta atacar y está cómodo también etapas contrarreloj, en las que es capaz de sacar tiempo a sus rivales", apuntó Vinokourov.

"Utilizaremos a David en las tácticas de equipo en ciertas carreras y en las grandes vueltas, pero también le daremos libertad y oportunidades de probarse individualmente en carreras que se adapten a sus características", explicó el director general del Astana.