Comunicado del Deceuninck-QuickStep: "La situación de Jakobsen es grave, pero está estable"

El ciclista neerlandés Fabio Jakobsen (Deceunink-Quick Step) se encuentra en estado "grave" y en "coma inducido", pero está "estable" y sin lesiones cerebrales y espinales, tras su grave caída de este miércoles en la primera etapa de la Vuelta a Polonia.

"La situación de Fabio Jakobsen es grave, pero en este momento está estable. Las pruebas no han revelado una lesión cerebral o espinal, pero debido a la gravedad de sus múltiples lesiones, todavía se encuentra en coma inducido y debe ser supervisado de cerca durante estos días en el Wojewódzki Szpital en Katowice", explicó el Deceunink-Quick Step en un comunicado.

En pleno sprint por la victoria en la etapa inaugural de la Vuelta a Polonia, prueba del World Tour, se produjo una dura caída masiva en meta, en la que Jakobsen salió como el peor parado. El neerlandés intentó colarse pegado a la valla, pero su compatriota Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) le cerró antideportivamente y provocó que chocase con las vallas e incluso con una persona de la carrera con cámara de fotos en mano de manera muy violenta.

Según informó la cadena pública polaca TVP Sport, Jakobsen tuvo que ser atendido de urgencia por "varios médicos" y fue trasladado a un hospital "intubado y en coma inducido". A máxima velocidad, la llegada dejó unas duras imágenes de varios ciclistas implicados, saltando por fuera del circuito de la carrera y tropezando con las vallas y publicidad que entraron en la calle.

Fabio Jakobsen had facial surgery during the night. His situation is stable at the moment and later today the doctors will try to wake Fabio up.



More information will be published when available.



Again, we want to thank you all for the huge support!



Photo: @GettySportpic.twitter.com/aVK6HakIwk