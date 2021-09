Colbrelli mantiene la corona europea en manos de Italia

Sonny Colbrelli ratificó el idilio de los corredores italianos con el Campeonato de Europa tras lograr la cuarta victoria consecutiva para el país transalpino, tras coronarse este domingo nuevo campeón continental en Trento (Italia) al imponerse al sprint a su compañero de fuga, el belga Remco Evenepoel. Completó el podio el francés Benoit Cosnefroy, que se colgó la medalla de bronce, tras llegar a 1:30 minutos del dúo de cabeza.

El furibundo ataque del corredor belga en la subida a la colina del Povo, una ascensión de 3,4 kilómetros con un porcentaje medio del 4,8 por ciento, dinamitó el grupo de nueve corredores que lideraban la prueba y entre los que figuraba el esloveno Tadej Pogacar. Pero el dos veces ganador del Tour no pudo resistir el acelerón de Remco Evenepoel, al que sólo pudieron seguir el francés Benoit Cosnefroy y el italiano Sonny Colbrelli.

Liderados en todo momento por Evenepoel el trío de escapados fue poco a poco aumentando su ventaja sobre sus perseguidores, que al llegar el inicio a la última vuelta del circuito con salida y llegada en la ciudad de Trento y un recorrido de 179,2 kilómetros, dieron ya por perdida cualquier posibilidad de alcanzar a los fugados.

Una circunstancia que no mermó el ritmo impuesto por Evenepoel, que no dejó de tirar y tirar consciente de la necesidad de abandonar a sus dos compañeros de fuga, ante la mayor velocidad terminal tanto de Cosnefroy como de Colbrelli. Pero si Remco Evenepoel logró "soltar" a Cosnefroy en la octava y última ascensión del día a la colina del Povo, los acelerones del belga no fueron suficientes para descolgar al italiano Colbrelli.

Todo un anticipo de lo que ocurrió en la línea de meta en la que el transalpino impuso su mayor punta de velocidad para alzarse con la victoria por delante del ciclista belga. Completó el podio el francés Benoit Cosnefroy, que cruzó la línea de meta a 1:30 minutos del dúo de cabeza, mientras que el esloveno Tadej Pogacar ocupó finalmente la quinta plaza a 1:44 minutos del ganador, tras verse superado al esprint por el italiano Matteo Trentin.

Mucho peor le fue a los representantes españoles, ya que tan sólo Roger Adrià, que concluyó en el puesto 29 a 9:16 minutos del vencedor, pudo concluir la prueba por parte del equipo español.

Y eso que España fue de las primeras en animar la carrera con una fuga inicial en la que figuraban hasta cuatro integrantes del equipo español, pero el endiablado ritmo con el que se disputo el Campeonato de Europa, con continuos ataques y contraataques, acabó con las esperanzas de la selección española.