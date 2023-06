Castroviejo consigue su sexto título tras un cambio de bici de Ayuso

El ciclista Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers) es el nuevo campeón de España de contrarreloj, por sexta vez en su carrera, tras resurgir en el exigente circuito de Sevilla la Nueva (Comunidad de Madrid) y superar a Oier Lazkano y Lluís Mas, ambos del Movistar Team.

Castroviejo no ganaba una contrarreloj individual desde que, en 2019, se proclamó campeón de España por última (y quinta) vez. Este 2023, pese al calor y la exigencia del recorrido, volvió a rodar a gran nivel para lograr su sexta corona nacional contra el crono.

El de Getxo, a sus 36 años, había quedado fuera de la lucha en las últimas ediciones pero esta vez saboreó de nuevo las mieles del triunfo, con 52,269 kilómetros por hora de media y para superar en 3 y 6 segundos a Lazkano, que repite la segunda posición de 2022, y Mas, que completaron el podio.

No obstante, los pinchazos y averías pudieron cambiar todo. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) fue cuarto a 8 segundos y no pudo trasladar a la carretera su papel de favorito sobre el papel. Eso sí, un pinchazo le obligó a cambiar de bici y perder tiempo. De no haber sido así, iba en tiempos de ganar la crono y de ser campeón nacional.





Y Raúl García Pierna (Equipo Kern Pharma), que defendía el título de 2022, tuvo que cambiar la bici por una avería y perdió tiempo, para terminar décimo en línea de meta y sin opciones de luchar por revalidar corona.