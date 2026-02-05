“Nadie busca la fragilidad, pero si nos toca vivirla es ahí donde podemos experimentar nuestra fuerza, porque buscamos al Único que salva”. Son palabras del cardenal Jean-Paul Vesco, dominico nacido en Lyon, que se ofreció para ir a Argelia a raíz del asesinato de los monjes de Tibhirine y del obispo de Oran, Pierre Claverie, a quien sucedió años más tarde. León XIV ha dicho que desea viajar a Argelia, así que conviene escuchar lo que dice quien ahora es arzobispo de Argel. El cardenal explica que la historia reciente de la Iglesia en Argelia es la historia de una pérdida progresiva de todo tipo de poder y de cualquier utilidad cuantificable… y, sin embargo, no ha perdido nada de su significado. “No hay que temer la fragilidad ni tampoco una cierta precariedad”, observa. Un mensaje que nos viene bien en estas latitudes. Y subraya algo que quizás nos resulte incómodo: “el cristianismo se ha construido sobre el martirio, cuya raíz etimológica es el “testimonio”, que nunca es tan fiel al evangelio como cuando está en situación de minoría, y a veces incluso de persecución, porque eso nos lleva a ser auténticos testigos”. Es paradójico, sí. “Estar en minoría nos obliga a un plus de inteligencia, y sobre todo de esperanza”.

Habla también del contenido y la forma de la misión. Dice que el evangelio está plagado de encuentros de Jesús con personas sedientas de sentido, y esa sed está siempre presente, también hoy, y espera ser aplacada. Nuestra Iglesia es el lugar de esa espera. En este sentido, la misión difiere mucho del proselitismo, consiste en ofrecer lo mejor que tenemos: “una fe que permite vivir”. Como cristianos, anunciamos a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, portador de la salvación para la humanidad entera. Para ofrecerlo, “tenemos que tomarnos tiempo para encontrar a las personas tal como son y con lo que llevan dentro”. Y lo dice uno que pasa su vida rodeado de vecinos musulmanes. Cuánto que aprender…