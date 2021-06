Bob Jungels no podrá correr el Tour y los Juegos Olímpicos por una anomalía vascular arterial

El ciclista luxemburgués Bob Jungels (AG2R Citroën Team) no participará en el Tour de Francia, en los Campeonatos de Luxemburgo ni en los Juegos Olímpicos debido a una anomalía vascular arterial que le ha venido lastrando en sus últimas actuaciones.

"Bob Jungels no participará en el Tour de Francia (26 de junio - 18 de julio) ni en los Campeonatos de Luxemburgo, donde participaría en la contrarreloj (viernes) y la carrera en ruta (domingo). De hecho, lleva varias semanas sufriendo dolores musculares en miembros inferiores que le han impedido recuperar el nivel físico de las últimas temporadas", anunció su equipo.

