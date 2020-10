Bennett, sancionado por dar dos cabezazos en el sprint, uno más para la lista de maniobras ilegales de 2020

La novena etapa de La Vuelta España disputada este jueves 29 de octubre, se decidió con la intervención del VAR y con un susto que a punto estuvo de causar un accidente en la recta final.

Sam Bennett se impuso al sprint, pero los comisarios revisaron las imágenes porque apreciaron una maniobra ilegal del irlandés del Deceuninck-Quick Step, lanzando dos cabezazos a un rival que pudieron acabar con un grave accidente.

Bennett fue relegado al último puesto del pelotón (110º), y fue el alemán Pascal Ackerman del Bora Hansgrohe el que se alzó con la victoria. Pero, este no ha sido el único movimiento polémico en el ciclismo en las últimas competiciones.

Peter Sagan en el Tour de Francia

La espectacular victoria al sprint de Caleb Ewan en la undécima etapa del Tour de Francia quedó empañada por la fea maniobra del eslovaco Peter Sagan sobre el belga Wout Van Aert. Los jueces decidieron relegar a Sagan al último puesto del primer pelotón por propinar un cabezazo a Van Aert en pleno sprint, una acción peligrosa que posiblemente privó del tercer triunfo en este Tour al ciclista belga.

Poco después la organización impuso una sanción de 500 francos suizos al triple campeón del mundo al que además restó 13 puntos en la clasificación. La acción también acabó con sanción para Van Aert que enfadado con el corredor del Bora le hizo una peineta a la entrada de meta lo que le ha costado 200 francos suizos.

Sagan ya fue descalificado en 2017 por haber empujado al británico Mark Cavendish en un 'sprint' en Vittel.

