Así es Mikel Iturria, el ciclista que ha estrenado su palmarés profesional en La Vuelta

El ciclista español Mikel Iturria (Euskadi-Murias) corre actualmente en el equipo Euskadi Baque Country-Murias. Tiene 27 años, y ha asegurado este miércoles, tras ganar la undécima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Saint Palais y Urdax sobre 180 kilómetros, que ha cumplido un sueño por poder ganar su primera carrera como profesional a escasos 63 kilómetros de su casa.

"Estoy feliz. Nunca he ganado en profesionales y estrenarme en casa, cerca de casa en una etapa que había venido a ver, es un sueño hecho realidad. Vine a disfrutar de la bici, desde casa, e hice desde Ispéguy hasta meta y siempre pensando en estar en la fuga de hoy, pero de ahí a ganar, hay un cacho", manifestó en declaraciones a TVE.

Como amateur consiguió victorias en la Vuelta de Toledo o en la Vuelta de Navarra, pero nunca una a nivel profesional. Y hoy ha llegado el día de estrenar su palmarés.

Iturria aseguró, tras ganar la etapa de este miércoles, que atacó de lejos, con 25 kilómetros hasta meta, porque conocía el terreno y porque tenía "buenas sensaciones". "Soy bastante diesel y cada vez que arrancaban veía que me costaba y abrían huecos. Luego me he ido con tres, me he hecho el muerto, y he atacado como si fuera mi último ataque, a muerte. Quedaban muchos kilómetros, era una aventura pero he abierto hueco y hasta meta, a aguantar", celebró.

"Escuchaba mucho mi nombre, tenía conocidos, y la verdad es que he mirado un poco para atrás. He ido así, así, hasta meta, a falta de dos (kilómetros) y algo para meta he mirado y tenía hueco, pero en el último tramo hacia arriba los tenía ahí. Pero he seguido a tope, se ve que se han parado o algo", comentó sobre cómo vivió un final en el que estuvo cerca de ser atrapado.

"Siempre he soñado con esto, ahora lo he conseguido y no me lo creo todavía. Seguro que por la tarde-noche veré la etapa y lo creeré", ahondó sobre sus sentimientos al ganar su primera etapa como profesional en la que es su segunda Vuelta a España, siempre con el Euskadi-Murias.



En sus redes sociales, Iturria publica imágenes de su carrera profesional como ciclista. Fotografías de sus etapas con los diferentes equipos para los que ha corrido e incluso vídeos de sus recuperaciones cuando ha sufrido lesiones, como esta que tuvo lugar en 2017.



El equipo en el que corre, el Euskadi Baque Country-Murias, ha comunicado que posiblemente desaparezca próximamente y esta victoria puede ayudar a que se impida esa desaparición. A continuación podemos ver el abrazo entre el ciclista con su jefe Jon Odriozola.