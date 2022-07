Annemiek van Vleuten conquista su tercer Giro; Mavi García acaba tercera

La ciclista neerlandesa Annemiek van Vleuten (Movistar Team) ha conquistado este domingo el Giro Donne por tercera vez, después de resistir en la décima y última etapa de la ronda, mientras que la española Mavi García (UAE Team ADQ) cerró el podio por detrás de la italiana Marta Cavalli (FDJ).

???? WE #MiekItHappen IN THE ???? #GiroDonne22 ????@AvVleuten wins the @giro_donne for the third time in her career - our 16th Grand Tour, the first of the women’s Movistar Team! ??????#RodamosJuntos | @Telefonicapic.twitter.com/VWsFnpBa4Q