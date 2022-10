Alejandro Valverde: "Siento ilusión y tristeza por despedirme de esta manera por el gran nivel que tengo"

El español Alejandro Valverde (Movistar), que puso fin a su carrera deportiva este sábado en Il Lombardía a los 42 años, declaró que se siente, "sobre todo, muy alegre por haber hecho 21 años de profesional" y que ahora da "paso a los jóvenes".

"Siento ilusión y tristeza por despedirme de esta manera por el gran nivel que tengo. Quiero dar la enhorabuena a todo el equipo. Ha estado fenomenal", dijo a los medios de comunicación justo al terminar la 'clásica de las hojas muertas', en la que finalizó sexto.

El 'monumento' lo ganó el esloveno Tadej Pogacar por delante del español Enric Mas, que no pudo con el doble campeón del Tour de Francia en el esprint final. El también español Mikel Landa fue tercero.

"Teníamos a Enric por delante, sabíamos que estábamos ahí y estoy muy contento", sentenció Valverde.

Se acaba una etapa que me ha dado todo y de la que he disfrutado desde el primer día hasta el último hoy en Italia.



Gracias a los que me habéis acompañado en este camino y a los que me habéis transmitido vuestro apoyo y cariño. ¡Viva el ciclismo!



