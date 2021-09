Alejandro Valverde regresa sin percances tras su operación de clavícula

El ciclista español del Movistar, Alejandro Valverde, reaparecía en la Vuelta a Sicilia tras su grave caída en la Vuelta a España y concluyó en el puesto 76 sin problema alguno.

Los pupilos de Max Sciandri y José Luis Jaimerena estuvieron siempre muy atentos, sobre todo al final en un tramo con mucho viento, y entre todos colaboraron para que el murciano estuviera protegido hasta el punto de los tres últimos kilómetros, donde se tomaron los tiempos para evitar riesgos en el esprint, por lo que, como el resto de aspirantes al triunfo final está a diez segundos del ganador de la etapa que fue el colombiano Juan Sebastián Molano, del UAE Team Emirates.

???? @ilgirodisicilia 1?? ?



Arranque muy ordenado y sin percances para @alejanvalverde y nuestros siete Movistar Team, en el primero de los (previsiblemente) dos sprints de la ronda italiana.



Crónica, clasis y ?? @Dario_beli / @bettiniphoto ↓ — Movistar Team (@Movistar_Team) September 28, 2021









Molano se impuso en la primera etapa de la Vuelta a Sicilia, disputada entre Avola y Licata, de 179 kilómetros de recorrido.

Molano, que marcó un crono de 4h27:21, superó al esprint al italiano Vincenzo Albanese (EOLO Kometa) y al argentino Maximiliano Richeze, también del UAE, determinante para el triunfo del corredor de Paipa, de 26 años, primer líder de la carrera con cuatro segundos de ventaja en la general gracias a las bonificaciones.

"El equipo estuvo espectacular. Controló la etapa durante todo el día y ha sido un final que nos ha venido muy bien a Maxi y a mí. En el último kilómetro sabíamos que había un corredor delante (Albanese), pero los dos estábamos muy fuertes. Espero que la gente que no creía en mí ahora cambie de opinión", afirmó Molano.

"Dedico la victoria a mi equipo, a mi familia y a los que creen en mí. Significa que en la Vuelta estaba bien. Me caí y no pude terminar, pero no bajé la cabeza. Mañana también la etapa me viene bien, las subidas son perfectas para mí. Me siento fuerte. Así que lo volveré a intentar", señaló.

David González (Caja Rural Seguros RGA) y José Joaquín Rojas (Movistar) fueron los mejores españoles que llegaron en el mismo tiempo que el colombiano, que esta temporada había logrado ganar dos etapas en la Vuelta a Burgos, en la que fue el mejor en la clasificación por puntos.