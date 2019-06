Alejando Valverde renueva dos años con Movistar

El ciclista español Alejandro Valverde ha renovado su contrato con el equipo Movistar por dos años más, hasta el final de la temporada 2021, momento en el que presumiblemente colgará la bicicleta, ya que también ha firmado hasta 2024 para seguir integrado en la estructura del equipo.

Valverde y el manager general del equipo, Eusebio Unzué, comparecieron este jueves en Murcia, que acoge este fin de semana el Campeonato de España de Ciclismo, para anunciar la renovación del vigente campeón mundial de Ruta.

"Estoy contentísimo por esta renovación. Todo el mundo sabe que Movistar Team es mi casa. Siempre me he sentido muy querido y respetado aquí y estoy muy feliz por poder seguir estos dos próximos años con el equipo", apuntó el ciclista murciano.

Para el veterano corredor, esta renovación le da "tranquilidad para seguir trabajando y seguir disfrutando sobre la bici". "Pelearemos duro por nuevas victorias, todas las que se puedan, y también trataré de ayudar a los compañeros a lograr grandes éxitos en el futuro", recalcó.

Por su parte, Unzué explicó que en el equipo se sienten "privilegiados por haber disfrutado todo este tiempo de alguien con el valor deportivo y la dimensión humana que tiene Alejandro".

"Nos ha brindado enormes éxitos, desde luego, pero nos ha ofrecido muchas otras lecciones más allá de las victorias. Su recuperación en 2017 tras la gravísima lesión que sufrió en aquel Tour; su persistencia para buscar tantos triunfos; o el excepcional trato que ha dispensado siempre a todo el que le ha rodeado, le hacen ser alguien imprescindible para nosotros, un líder dentro y fuera de la carretera. Ojalá en estos próximos años pueda seguir disfrutando de este deporte como hace siempre", deseó

Autor de 125 victorias en profesionales desde su debut en 2002, en el palmarés de Valverde figuran una Vuelta a España, siete medallas en Campeonatos del Mundo, cuatro títulos individuales del UCI WorldTour, cuatro Lieja-Bastoña-Lieja, cinco Flechas Valonas, tres Voltas a Catalunya y dos Critérium du Dauphiné, así como cuatro etapas en el Tour de Francia, once en la Vuelta y una en el Giro.

��✍️ ¡#Bala2021! @alejanvalverde firma dos años más con Movistar Team... y seguirá además en la estructura Abarca hasta 2024. ¡MUY felices! ➡️ https://t.co/fx3XcOvW8H



���� Alejandro Valverde re-signs with the Blues through the end of 2021! More info �� https://t.co/R5yarNgBcG pic.twitter.com/GzekvwuVSy