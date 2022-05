El trono de Bernal se pone en juego en un Giro montañoso que arranca en Budapest

El ecuatoriano Richard Carapaz, el australiano Simon Yates, el portugués Joao Almeida y el colombiano Miguel Ángel López partirán como favoritos al trofeo 'Senza Fine' que recibirá el ganador de la 105 edición del Giro de Italia que se pone en marcha este viernes en Budapest y termina el 29 de mayo en Verona.

Una edición que decidirá la montaña de la última semana, en la que Mikel Landa, Pello Bilbao y Alejandro Valverde serán las referencias españolas. Un Giro para escaladores que deberán aparecer sobre todo en la última semana, que será la decisiva, una apuesta en sus casi 3.500 km de recorrido por la historia de la carrera rosa que incluye sus míticos puertos: el Stelvio, Gavia, Mortirolo, Marmolada, Zoncolan, Finestre, Blockhaus,... y un puerto a estrenar en la frontera eslovena, el Kolovrat.

From Hungary to Verona, totalling 3410.3 km and 51,000 metres of altitude gain. 21 stages and only one Maglia Rosa. This is the 2022 Giro d'Italia. We really cannot wait, can you? #StayTuned#Giro?? pic.twitter.com/oJxEwYLjzt