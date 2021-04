Nibali se fractura la muñeca en un entrenamiento y es duda para el Giro

El ciclista italiano Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) ha sufrido una fractura en su muñeca derecha tras una caída entrenando que le obligará a pasar por el quirófano este jueves y pone en duda su participación en el próximo Giro de Italia.

"Los exámenes clínicos han revelado una fractura compuesta en el radio de la muñeca derecha de Vincenzo Nibali. Se ha programado una cirugía de osteosíntesis para mañana para reducir la fractura. Después de esta operación se podrá valorar la recuperación y la participación de Vincenzo en el Giro", anunciaba el Trek-Segafredo.

Después, una vez examinadas las diferentes pruebas médicas, el equipo del ciclista italiano precisaba una "fractura del radio de la muñeca derecha".

