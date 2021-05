Marc Soler se retira del Giro por una caída al inicio de la 12ª etapa

El ciclista español Marc Soler (Movistar Team) ha tenido que abandonar el Giro de Italia 2021 debido a una caída sufrida este jueves en el arranque de la etapa 12, entre Siena y Bagno di Romagna, que le ha dañado el lado izquierdo de su cuerpo.

"Lamentablemente, Marc Soler abandona el Giro tras su caída en el inicio de la 12ª etapa. Más info, durante el transcurso del día", anunció el equipo telefónico.

Lamentablemente, @solermarc93 abandona el ???? #Giro tras su caída en el inicio de la 12ª etapa. Más info, durante el transcurso del día.



We sadly have to confirm Marc Soler will not continue in the @giroditalia following his crash early on stage 12. More info later. pic.twitter.com/5splOMXwwE