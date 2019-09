Raúl Entrerríos, elegido jugador más valioso del curso 2018/19

El central del Barça Raúl Entrerríos fue designado jugador mas valioso de la temporada 2018/19 de la Liga ASOBAL en la gala de presentación de la nueva temporada celebrada este martes en Cuenca. Un galardón al que Entrerríos, que afrontará este curso su última campaña como jugador en activo, sumó el título de mejor central de la Liga en la última temporada.

"Para mí es un orgullo salir elegido como mejor jugador, pero esto es un deporte colectivo y más en la función que tengo yo en el campo, que es la de central. Un reconocimiento así quiere decir que el equipo ha funcionado bien, que ha ganado, que es el objetivo número uno, así que hay que darle las gracias a todo el equipo", señaló Entrerríos.

Estos premios no harán cambiar la decisión del internacional español, que pondrá fin a su carrera como jugador profesional a la conclusión de la presente campaña.

"Me encuentro bien, siento que todavía puedo hacer un buen balonmano, sino no estaría en el equipo en el que estoy, pero hay que tener en cuenta muchas más cosas. Tengo una edad en la que hay que pensar en la siguiente etapa, pero disfrutará como he hecho desde el debut en la Liga ASOBAL hasta el último año", indicó el jugador del Barça.

Un Raúl Entrerríos, que a sus 38 años, encabezó el equipo ideal de la pasada campaña, dirigido por el entrenador del Bidasoa Irún, Jacobo Cuétara, elegido mejor técnico del última curso.

Un equipo en el que figura en la portería el jugador Barça Gonzalo Pérez de Vargas, mientras que los exteriores son para Jaime Fernández (ABANCA Ademar León), elegido mejor extremo izquierdo, y Kauldi Odriozola (Bidasoa Irún), que repite por segunda campaña consecutiva como mejor extremo derecho.

Por su parte, el argentino Pablo Simonet (BM. Benidorm) fue designado mejor lateral izquierdo, mientras que el francés Dika Mem (Barça) fue elegido mejor lateral derecho, dejando el puesto de pivote al francés del Barça Ludovic Fàbregas.

Igualmente fueron premiados el central del Liberbank Cuenca Natan Suárez, elegido jugador revelación, el brasileño Thiagus Petrus, designado mejor defensor, y el serbio Davor Cutura, máximo goleador de la pasada campaña con 200 tantos.

Completaron la lista de galardonados Eduardo Salazar (Helvetia Anaitasuna), que firmó la mejor parada del curso, el serbio Vanja Ilic (BM. Logroño La Rioja), autor del mejor gol, así como los colegiados Óscar Raluy y Ángel Sabroso, que recibieron su novena distinción a la mejor labor arbitral.

Equipo ideal

Portero: Gonzalo Pérez de Vargas (Barça)

Ext. izquierdo: Jaime Fernández (ABANCA Ademar León)

Lat. izquierdo: Pablo Simonet (ARG/BM. Benidorm)

Central: Raúl Entrerríos (Barça)

Lat. derecho: Dika Mem (FRA/Barça)

Ext. derecho: Kauldi Odriozola (Bidasoa Irún)

Pivote: Ludovic Fàbregas (FRA/Barça)

Entrenador: Jacobo Cuétara (Bidasoa Irún)

Mejor Defensor: Thiagus Petrus (BRA/Barça)

Jugador Revelación: Natan Suárez (Liberbank Cuenca)

Mejor parada: Eduardo Salazar (Helvetia Anaitasuna)

Mejor gol: Vanja Ilic (SRB/BM. Logroño La Rioja)