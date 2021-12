España desarbola a Argentina en la segunda mitad

La selección española femenina de balonmano arrancó este miércoles su andadura en el Mundial de España con una contundente victoria (29-13) sobre Argentina, en un encuentro en el que las "Guerreras" desarbolaron por completo al conjunto argentino en la segunda mitad, como atestiguan los tan sólo tres tantos que las de José Ignacio Prades concedieron en los segundos treinta minutos de juego. Un contundente marcador que nadie hubiera podido imaginar tras los numerosos problemas que sufrió el conjunto español en una primara mitas (11-10) en la que las "Guerreras" nunca lograron ajustar su sistema defensivo. Todo lo contrario que en la segunda parte, en la que con el paso a la defensa 5-1, con una espectacular Paula Arcos en la posición de avanzada, ordenada por el técnico español, España cortocircuitó por completo el juego ofensivo de una Argentina, que no dejó de encadenar una pérdida tras otra.



Impactado todavía por la baja de última hora de Lara González, que se fracturó un dedo de la mano derecha en el último entrenamiento previo al inicio del campeonato, al conjunto español le costó ajustar su sistema defensivo. Carente de su líder natural la defensa de las "Guerreras" distó mucho de parecerse a la que apenas unos días antes sirvió para cimentar las brillantes victorias logradas sobre Eslovaquia, Polonia y Alemania, tres rivales, a priori, mucho más peligrosos que el conjunto argentino.



Ni la pareja de centrales que formaron de inicio Eli Cesáro y Kaba Gassama, ni la dupla que conformaron posteriormente Ainhoa Hernández e Irene Espínola dotaron de la solidez necesaria a una zaga española, que nunca acabó de contener el juego de ataque del equipo argentino. Un problema al que se sumaron las numerosas exclusiones con las que las "Guerreras" fueron castigadas en la primera mitas, un síntoma de los desajustes defensivos de un equipo español que tuvo que recurrir más de los debido a los brazos para intentar frenar a las jugadoras sudamericanas.



Sin solidez atrás, España careció también de la posibilidad de poder lucir, tanto en primera como en segunda oleada, su veloz juego de contraataque, una de las principales armas de las de José Ignacio Prades. Esta circunstancia obligó a la selección española a tener que afrontar en estático la aguerrida defensa argentina, que con un sensacional trabajo, nunca dio la oportunidad a España de poder circular con fluidez el balón. Un hecho que condenó a España a tener que recurrir en más ocasiones de las necesarias al lanzamiento exterior, habitual talón de Aquiles del equipo español, que tampoco se mostró especialmente acertado en el lanzamiento cuando logró generar claras ocasiones de gol.



Sólo las numerosas pérdidas del equipo argentino, en el que destacó la lateral derecho Malena Cavo, permitió a las "Guerreras" mantenerse siempre por delante en el marcador, aunque sin la posibilidad de distanciar a Argentina como reflejó el ajustado 11-10 con el que se llegó a la conclusión del primer tiempo. Un inquietante panorama que el técnico español logró cambiar con el paso al inicio del segundo período a una defensa 5-1 con la presencia de la jovencísima Paula Arcos en la posición de avanzado.



Variación que no pudo sentar mejor a las "Guerreras", que sin llegar al nivel defensivo que mostraron en la fase de preparación, comenzó a forzar cada vez más y más pérdidas del equipo argentino. Y donde no llegaron las piernas de Paula Arcos o Maitane Etxeberria, muy agresiva e intensa en la posición de lateral, apareció, como no, la figura de la incombustible Silvia Navarro, que con dos paradas casi consecutivas a lanzamientos de seis metros de Malena Cavo propició el inicio del despegue del equipo español.



Una escapó que se consumó mediada la segunda mitad cuando las "Guerreras" no desaprovecharon la doble exclusión de Elke Karsten y Ayelén García para situarse con una renta se seis goles (18-12) en el marcador. Reflejo del desplome absoluto que sufrió en la segunda mitad el conjunto argentino, que sumó más de veinte minutos sin anotar ni un sólo gol. Un cortocircuito que no desaprovecharon las "Guerreras" para correr todo lo que no pudieron hacerlo en la primera mitad y engordar su diferencia hasta alcanzar los catorce goles de renta que reflejó el 23-19 final.



FICHA DEL PARTIDO:



29 - España: Navarro (1); Carmen Martín (3p), Almudena Rodríguez (2), Arderius (2, 1p), Barbosa (5, 2p), Jennifer Gutiérrez (1) y Eli Cesáreo (-) -equipo inicial- Castellanos (ps), Campos (5, 1p), Laura Hernández (1), Etxeberria (3), Sole López (1), Gassama (3), Ainhoa Hernández (1), Espínola () y Arcos (1)



13 - Argentina: Carratú; Urban (3), Mendoza (-), Gavilán (1), Pizzo (2p), Karsten (3, 2p) y Sans (-) -equipo inicial- Rosalez (ps), Ayelén García (-), Campigli (-), Mena (-), Cavo (2), Gandulfo (-), Cisneros (-), Casasola (1) y Dalle Crode (1)



Marcador cada cinco minutos: 2-1, 4-3, 6-4, 9-7, 9-8 y 11-10 (Descanso) 13-12, 15-12, 16-12, 19-12, 26-13 y 29-13 (Final)



Árbitros: Alpaidze y Berezkina (RUS). Excluyeron por dos minutos a Eli Cesáreo (2), Gassama y Barbosa por España; y a Gavilán, Gandulfo, Karsten y Ayelén García por Argentina.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo H del Campeonato del Mundo de España 2021 disputado en el Palacio de los Deportes de Torrevieja (Alicante).