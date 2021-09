El Barcelona suma un nuevo título a costa de un Ademar muy combativo

El Barça consiguió este sábado en Torrelavega (Cantabria) alzar su décimo entorchado de la Supercopa de España de balonmano tras imponerse (30-27) a un Abanca Ademar León que dio la cara hasta los últimos minutos del encuentro.



Los leoneses saltaron a la pista del Vicente Trueba con mucha intensidad consiguiendo así llevar la iniciativa en los primeros compases del partido (3-5). Con el paso de los minutos el Abanca Ademar León consolidaba su ventaja (6-9), lo que llevó al nuevo técnico del Barcelona, Carlos Ortega, a solicitar un tiempo muerto para tratar de darle un giro a la situación.



El Barcelona cada vez cerraba mejor los huecos en defensa pero el conjunto leonés no bajaba la presión y además el guardameta Papantonopoulos apareció en escena para colaborar en la faceta defensiva.



Con todo ello el Abanca Ademar León lograba dar momentáneamente la sorpresa y se fue al descanso por delante en el electrónico (13-15) ante un Barcelona que llegó a estar cuatro tantos por debajo pero reaccionó en los últimos instantes de la primera mitad.



En la reanudación las imprecisiones empezaron a penalizar al Abanca Ademar León y el actual campeón de Europa no tardó en darle la vuelta al marcador (17-16). Pese a ello, los hombres de Manolo Cadenas no bajaron los brazos y mantenían vivas sus opciones.



Con el paso los minutos los leoneses parecieron acusar el cansancio tras un gran esfuerzo y el Barcelona, pese no estar del todo rodado, sacó a relucir su amplitud de plantilla para abrir una pequeña brecha en el marcador y conseguir una ventaja de 3 tantos que mantuvo hasta el final (30-27).



Suficiente renta para un equipo acostumbrado a ganar todo y que, pese al cambio en el banquillo y las caras nuevas, comienza la temporada logrando un nuevo título para sus vitrinas.



FICHA DEL PARTIDO



30 - Barcelona (13+17): Gonzalo Pérez de Vargas (-), Cindric (2), Langaro (-), Petrus (-), Fábregas (1), Mem (4) y Aleix Gómez (2+4p) -siete inicial- Leo Maciel (p), N'Guessan (-), Ángel Fernández (5), Janc (2), Soler (-), Makuc (-), Richardson (2), Frade (4) y Ali Zein (4).



27 - Abanca Ademar León (15+12): Papantonopoulos (p), Casqueiro (2), Milosavjevic (3), Borges (4), Boskos (3), Virbauskas (4) y Gonzalo Pérez (3+5p) -siete inicial- Bomastar (p), Darío Sanz (-), Jaime Fernández (2), Liapis (1), Mario Fuentes (-), Lodos (-), Soljic (-) y Honrado (p).



Marcador cada cinco minutos: 1-2, 3-5, 6-8, 8-10, 10-13, 13-15 -descanso- 15-16, 18-18, 20-19, 25-22, 27-25 y 30-27 (final).



Árbitros: Alberto García Mosquera y Alberto Rodríguez Rodríguez. Excluyeron dos minutos a Langaro, Richardson (2) y Aleix Gómez del Barcelona y a Borges y Jaime Fernández por el Abanca Ademar León. Mostraron cartulina amarilla a Aleix Gómez por el Barcelona.



Incidencias: Final de la Supercopa de España masculina disputada en el Pabellón Vicente Trueba de Torrelavega (Cantabria) ante unos 500 espectadores.