Balonmano/Selección.- Paulina Pérez y Danila So Delgado, primeras descartadas por Ambros Martín para Paris 2024

Las jugadoras españolas Paulina Pérez y Danila So Delgado no estarán en el equipo de las Guerreras en los Juegos Olímpicos de París de este verano, al ser los dos primeros descartes de la lista inicial por parte del seleccionador nacional femenino, Ambros Martín, que seguirá preparando la cita olímpica ya sin estas dos integrantes.

Finalizado el segundo stage de preparación en A Guarda, Ambros Martín anunció este miércoles que Paulina Pérez y Danila So Delgado quedan descartadas para Paris 2024 al no superar la primera criba, y no estarán ya disponibles para los amistosos de las Guerreras en el Polideportivo Artaleku de Irun.

El técnico canario cita a 18 Guerreras para afrontar el tercer periodo de preparación, que tendrá lugar en Donostia desde el próximo domingo 7 de julio y que incluye tres partidos amistosos en el pabellón de Irun, uno ante Angola y dos contra Corea del Sur el 10, 12 y 14 de julio.

Las Guerreras completaron este miércoles un último entreno en A Guarda, en Pontevedra, después de dos semanas de 'stage' en total y ahora tendrán unos días de descanso antes de volver a concentrarse el próximo domingo en la capital guipuzcoana.

"Finalizada esta actividad, está previsto que el seleccionador español ofrezca el nombre de la tercera y última jugadora descartada antes de volar a París el 20 de julio", anunció la RFEBM, ya que la lista olímpica incluirá 17 nombres, si bien sólo 14 Guerreras podrán ser inscritas y 3 serán posibles refuerzos.

De momento, estas son las 18 Guerreras que siguen en la concentración olímpica. En la portería, Mercedes Castellanos (Costa del Sol Málaga), Nicole Wiggins (OGC Nice Handball) y Darly Zoqbi (SCM Craiova). Como centrales, Carmen Campos (BVB Dortmund), Silvia Arderius (Costa del Sol Málaga) y Alicia Fernández (CS. Rapid Bucuresti).

Las laterales diestras son María Prieto (Caja Rural Aula Valladolid), Paula Arcos (Vipers Kristianstad) y Mireya González (HC Dunarea Braila), con Lara González (CS Rapid Bucuresti) y Alexandrina C. Barbosa (Brest Bretagne) como laterales zurdas.

En el extremo derecho siguen Marta López (CS Rapid Bucuresti) y Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera) y en el extremo izquierdo Jennifer Gutiérrez (CSM Bucuresti) y Soledad López (Costa del Sol Málaga), mientras que las pivotes son Eli Cesáreo (Costa del Sol Málaga), Kaba Gassama (SG BBM Bietigheim) y Lysa Tchaptchet (Vipers Kristianstad).