La Asobal pide un plan de rescate para el balonmano

La Asobal ha emitido un comunicado en el que hace balance de la crisis económica que sufre el balonmano en general, por culpa de la pandemia y de la falta de ingresos por la ausencia de aficionados, y en el que solicita un plan de rescate para el balonmano español.

"Los clubes, cuando planificaron los presupuestos de la temporada 20/21, ni en el peor de los escenarios pudieron prever la ausencia casi total de público, y, por consiguiente, la caída o desaparición de las partidas presupuestarias de ingresos procedentes de la venta de abonos, entradas, merchandising y la pérdida de una parte importante del patrocinio local o de proximidad", afirma la nota.

Por ello la mesa de trabajo, constituida en ASOBAL, "hace pública la situación" y "reclama un rescate económico con la adopción de medidas por parte de todas las instancias con responsabilidades en el mundo del deporte y del balonmano".

La Asobal enumera las medidas tomadas en los países de nuestro entorno como Alemania, Francia Reino Unido o Italia y "reclama que la Federación española sea consciente de la situación y de la necesidad de elaborar de manera participada un plan para relanzar el balonmano y de arbitrar medidas para ayudar a los clubes ante esta difícil situación".

"En el caso de no atenderse esta petición", sigue el comunicado, "los clubes de ASOBAL no disponen de la estructura financiera suficiente para finalizar la temporada y mucho menos para garantizar su viabilidad, con la consiguiente pérdida, no sólo de empleos sino de un patrimonio clave en la vida social como es el deporte".

La Asobal también incide en que mientras "existen nuevos conceptos que están incrementando los costes (por ejemplo, lo relacionado con la protección y seguridad sanitaria de los equipos, desplazamientos y estancias, pruebas diagnósticas, limpieza y desinfección de instalaciones etc.), mientras que otros conceptos como por ejemplo, cuotas de participación federativas, tasas, arbitrajes, etc. se mantienen sin reducción".

"De la información aportada por los clubes resulta un déficit presupuestario global y aproximado de 3.000.000 euros, lo que representa un porcentaje medio del 25% de pérdida económica total", indica la nota de Asobal.