El Zenit confirma el fichaje del francés Thomas Heurtel

El internacional francés Thomas Heurtel se ha convertido este miércoles en nuevo jugador del Zenit ruso para la próxima temporada, con opción de prorrogarla a una más, por lo que deja de ser jugador libre tras su desvinculación del Real Madrid.

"El escolta de la selección francesa Thomas Heurtel se une a nuestro club con un contrato de '1+1'. Viene de una exitosa temporada con el Real Madrid y de una gran actuación con la selección francesa en el Eurobasket", informó el Zenit en un comunicado sobre Heurtel, quien cayó con Francia en la final ante España.

Heurtel firmó antes de disputar el Eurobasket un juramento en el que aseguraba no ser contratado por ningún club ruso, requisito impuesto por la Federación Francesa para poder disputar la competición continental entre el 1 y 18 de septiembre, tras la guerra que mantiene Rusia con Ucrania desde hace cinco meses.

No obstante, el exbase del Real Madrid y Barça, que tenía un preacuerdo con el Zenit no descartó fichar una vez concluyese el Eurobasket, tal y como ha ocurrido. Ahora, una vez confirmada su llegada, no podrá ir convocado con su selección al decidir no llevar ningún jugador que milite en equipos de Rusia para los Juegos Olímpicos de 2024, que se celebrarán precisamente en París.