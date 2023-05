El Real Madrid pierde a Jan Vide, la gran perla de su cantera

El Real Madrid está muy cerca de perder a otra de las perlas de su cantera. El esloveno Jan Vide, MVP de la última edición del prestigioso Adidas Next Generation Tournament, se habría comprometido con la Universidad de UCLA en la que podría coincidir con Aday Mara, el gran talento del baloncesto español.

La noticia la da Jonathan Givony, analista de la cadena ESPN y creador de Draft Express: "El escolta esloveno Jan Vide, uno de los mejores prospectos de Europa de su generación, se comprometió con UCLA, dijo una fuente a ESPN. El canterano del Real Madrid aporta una destreza anotadora significativa a los 'Bruins'".

