Qatar acogerá el Mundobasket masculino de 2027; Alemania, el femenino de 2026

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció este viernes que Qatar organizará el Mundial masculino de 2027, acogiendo todos los partidos en Doha, la capital del país, mientras que Alemania será la encargada de albergar dicho torneo en su formato femenino un año antes, en 2026.

"Al tomar su decisión, la Junta Central de la FIBA quedó impresionada por la oferta y, en particular, por los elementos en torno a la naturaleza geográfica, la flexibilidad única con la programación de la sede del torneo para servir mejor a los aficionados, así como un énfasis en la sostenibilidad", destacó el organismo en un comunicado.

2??0??2??7??????????????



We are delighted to announce that FIBA Basketball World Cup 2027 will be hosted by Doha, Qatar!



MORE ?? https://t.co/puyFxh7wvH#FIBAWC x #WinForAllpic.twitter.com/DajrbQBA3e