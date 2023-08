Banchero lidera el triunfo de Estados Unidos; Doncic brilla en la victoria de Eslovenia

Estados Unidos, 99 - Nueva Zelanda, 72

Paolo Banchero, novato del año de la NBA, lideró este sábado con 21 puntos el triunfo de Estados Unidos, sin particulares desgastes de energías, contra Nueva Zelanda (99-72), en el comienzo del camino del equipo de Steve Kerr en el Mundial 2023.



Banchero aportó 21 puntos con ocho de diez en tiros en 18.54 minutos en pista saliendo del banquillo para Estados Unidos, en los que seis jugadores acabaron con dobles dígitos y consiguieron el primer triunfo en un grupo en el que también está Grecia, sin Giannis Antetokounmpo, y Jordania, y en el que sólo tienen la primera plaza como objetivo.



Anthony Edwards, el gran protagonista de la fase de preparación del Team USA, que ganó sus cinco partidos, firmó catorce puntos con cinco de diez en tiros, a los que añadió siete rebotes y tres asistencias.

Llamada a recuperar la corona mundial después del fracaso de hace cuatro años en China, cuando acabó séptima, la selección estadounidense llegó a Manila con un equipo sin sus estrellas más brillantes, pero sí con un grupo joven y con ganas de lucirse. Banchero, el novato del año en la NBA con los Magic, lo demostró.



Tuvo un comienzo lento el equipo de Steve Kerr. Apenas anotó cuatro puntos en los primeros cinco minutos, con cuatro balones perdidos y un modesto dos de siete en tiros que Nueva Zelanda aprovechó para tomar diez puntos de ventaja (14-4).



Era cuestión de coger ritmo y, tras el arranque negativo, el 'Team USA' creció impulsado por doce puntos de su banquillo, en el que Banchero y Austin Reaves, contundente desde el triple, relanzaron a su equipo.



Un parcial de 15-4 dio ventaja 19-18 a Estados Unidos tras el primer período y, en el segundo, los hombres de Kerr pisaron el acelerador. Con once puntos al contragolpe un Anthony Edwards imparable para Nueva Zelanda, los estadounidenses se fueron a los vestuarios por delante 45-36.



Banchero tomó el mando de las operaciones en el tercer período y conectó dos triples consecutivos para incrementar el margen de Estados Unidos a 16 puntos en el 74-58.



Con el partido bajo control, en el cuarto período Estados Unidos regaló detalles de clase, como las asistencias sin mirar de Tyrese Haliburton a Bobby Portis. Le entregó dos, aunque la segunda, culminada con un gran mate de Portis, no subió al luminoso por una falta.



Nueva Zelanda, en la que Reuben Te Rangi fue el mejor con 15 puntos, se descolgó del partido en los últimos minutos, cuando Estados Unidos firmó un 14-2 que disparó su ventaja hasta los 27 puntos.



En la próxima jornada, Estados Unidos se medirá con Grecia, mientras que Nueva Zelanda jugará contra Jordania.

Irán, 59 - Brasil, 100

El estreno mundialista del Brasil de Marcelinho Huertas no pudo ser mejor sobre el Indonesia Arena de Yakarta, en el que aplastó a una Irán muy inferior (59-100) y mandó un mensaje de aviso a España, con la que peleará por la primera plaza del Grupo G.

Estaba claro que España y Brasil iban a ser las selecciones que pelearían por el primer puesto en la primera fase de grupos, pero Brasil quiso dejar claro desde las primeras de cambio que no quiere quedarse fuera tampoco en segunda fase, en la que el Grupo G se cruzará con Canadá y, si Letonia no lo impide con una sorpresa, con una Francia que salió muy mal parada en su estreno ante los canadienses.

La 'seleçao' saltó decidida a no tomarse el primer choque como una toma de contacto en la que ir de menos a más. Y en concreto Bruno Caboclo, alero del Ratiopharm Ulm, se paseó durante el primer cuarto haciendo y deshaciendo a su antojo en el parqué indonesio con la ayuda de su compañero de equipo Yago dos Santos. Con sus 2,08m, fue Caboclo el que centró todas las miradas y el que atropelló a Irán sin miramientos con los 10 primeros puntos del partido y con varios rebotes que anularon el juego ofensivo de Irán.

La superioridad de Brasil era incontestable, tanto que llegó a acumular un parcial de 14-0 en un primer cuarto que ya sentenció el partido (33-12) y que bastó para enviar el aviso a Scariolo y su cuerpo técnico, reunidos en el hotel de concentración viendo el partido.

La única noticia negativa para Brasil fue la lesión de Raulzinho Neto, base de los Cleveland Cavaliers que tuvo que ser retirado en camilla directamente a vestuarios tras una accidentada entrada a canasta en la que un mal gesto con la rodilla izquierda le impidió continuar.

Brasil, con Caboclo y Yago como figuras destacadas, y con Marcelinho Huertas como máximo asistente, presentó sus credenciales en este Grupo G que comparte con España, a la que ya ha mandado su primer aviso. Este lunes, ambas selecciones se medirán por la primera plaza, siempre que España cumpla ante Costa de Marfil.

Sudán del Sur, 96 - Puerto Rico, 101

Puerto Rico comenzó con victoria su participación en el Mundial de baloncesto, al doblegar con muchos apuros a una debutante como Sudán de Sur (96-101), que hasta los últimos compases del encuentro soñó con estrenar su casillero de éxitos mundialistas, pero que demostró su inexperiencia en estas lides.

Los pupilos de Royal Ivey cimentaron buena parte de sus esperanzas en los dos primeros cuartos, en los que consiguieron mantener un porcentaje de acierto al aro bastante superior al de los boricuas, lo que les llevó a una ventaja parcial de 10 puntos al llegar al descanso. La manija para el equipo africano la llevaba el nacionalizado Carlik Jones, base de origen estadounidense que lideró a su equipo en puntos (38), asistencias (11) y robos (4) al término del encuentro.

En la segunda mitad, los boricuas empezaron a realizar un juego más coral, con varios jugadores sumando en diferentes estadísticas, igualando sobre todo su aportación de puntos en el marcador. Los George Conditt, Ismael Romero, Stephen Thomson Jr. y Tremont Waters lograron fortalecer la defensa a la par que aportar con dobles dígitos en ataques para acabar adelantándose en el marcador a falta de 16 segundos (78-79) con posesión a favor de los sudaneses.

Pero la suma de inexperiencia y presión en esa última jugada hizo que Nuni Omot no sacara a tiempo y perdiera la posesión, algo que no desaprovechó Waters para encestar dos tiros libres que daban una ventaja de tres puntos a falta de 14 segundos. Pero a Jones no le tembló el pulso, y consiguió igualar el electrónico para mandar el encuentro el tiempo extra, que no hizo sino certificar lo largo que se hizo el partido para Sudán del Sur, con un parcial de 1-10 en los primeros compases.

Todo para culminar con el triunfo boricua, que hizo que los puertorriqueños en las gradas lo celebrasen conscientes de la importancia de la gesta y remontada, mientras los jugadores sudaneses se lamentaban sabedores de la oportunidad que dejaron escapar.

Grecia, 92 - Jordanía, 71

La selección de Grecia, sin Giannis Antetokounmpo, arrancó este sábado el Mundial 2023 con un cómodo triunfo por 92-71 contra la de Jordania, impulsada por los 19 puntos del jugador del Olympiacos Giannoulis Larentzakis

Grecia, en su novena participación en un Mundial, con la segunda plaza de 2006 como mejor resultado, está encuadrada en el grupo C con Estados Unidos y Nueva Zelanda.

El equipo entrenado por Dimitris Itoudis contó con 13 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias de Ioannis Papapetrou y con 13 puntos, dos rebotes y siete asistencias de Thomas Walkup. El seleccionado griego no puede contar en este Mundial con Giannis Antetokounmpo, doble MVP y campeón de la NBA con los Milwaukee Bucks, quien renunció de acuerdo con el cuerpo médico de la franquicia estadounidense por razones físicas.

Su hermano Thanasis fue titular en el quinteto griego y aportó nueve puntos y cinco rebotes. El líder anotador de Jordania fue Rondae Hollis-Jefferson, con 24 puntos. Grecia jugará su segundo partido este lunes contra Nueva Zelanda, mientras que Jordania se medirá con Estados Unidos.

Eslovenia, 100 - Venezuela, 85

La selección venezolana arrancó este sábado en el Mundial de baloncesto de Japón, Filipinas e Indonesia con una amarga derrota por 100-85 frente a una Eslovenia robusta con un Luka Doncic estelar que dio un recital de juego y anotación.

La 'Vinotinto', encuadrada en el grupo F también junto con Cabo Verde y Georgia, estuvo liderada en ataque por el alero Garly Sojo (16 puntos) y el escolta Jhornan Zamora (12), mientras que la estrella de la NBA Luka Doncic fue el motor del combinado esloveno, con 37 tantos y 39 de valoración, en los 30 minutos y 52 segundos que jugó.

Un inicio sorprendente por parte de los hombres de Fernando Duró, marcado por la energía en pista y un buen ataque, condujo a Venezuela una ventaja inicial de dos puntos sobre una Eslovenia poco centrada (31-33).

En el segundo cuarto, Doncic puso una marcha más y dejó a Venezuela fuera de control, con poca precisión y menos efectiva atrás. Pero no por mucho tiempo. Jhornan Zamora 'enchufó' la bola desde su propio campo en el último segundo y devolvió la esperanza al equipo sudamericano, que seguía en el partido al intermedio con un 56-51.

Duró intentó mantener la concentración de la 'Vinotinto' a la vuelta del descanso, pero su equipo tardó casi tres minutos en reaccionar y marcar los primeros dos puntos. No consiguió desbloquearse ni en defensa ni en ataque y terminó cediendo el tercer parcial por 22-12 para perder casi todas las opciones de dar la sorpresa.

Georgia, 85 - Cabo Verde, 60

Georgia también dio un paso adelante este sábado y dominó en la pintura a un Cabo Verde que no aguantó el juego energético y vertical de su rival, por 60-85.

Con "Toko" Shengelia (16 puntos) y Goga Bitadze (15) como principales armas ofensivas, los georgianos no dieron opción al conjunto caboverdiano, al dejar marcada una ventaja de 17 puntos en el segundo cuarto, con un contundente 22-48. El pívot del Real Madrid, el que lleva en las manos la responsabilidad de hacer destacar al equipo caboverdiano, Edy Tavares, solo pudo anotar seis puntos, a causa de una defensa estratégica marcada por Giorgi Shermadini.

En el último cuarto el equipo de Emanuel Trovoada intentó revertir la situación y ganó por 23-15, aunque no hizo peligrar el claro triunfo de Georgia por 25 puntos de diferencia. Los caboverdianos probarán suerte el próximo lunes frente a Venezuela en la segunda jornada del Mundial (08:00 GMT).