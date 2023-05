Mirotic deja dudas sobre su futuro: "Tengo contrato, me gustaría cumplirlo, pero no es seguro"

El ala-pívot montenegrino Nikola Mirotic, uno de los señalados en la derrota ante el Real Madrid en la semifinal de la Euroliga, aseguró que es difícil de hablar sobre su futuro, recordó que tiene "dos años de contrato", que le gustaría cumplir, pero que "no es muy seguro".

Así lo comentó el azulgrana en la víspera del partido ante el Mónaco, para jugarse la tercera plaza de la Euroliga: "Tengo contrato y me gustaría acabar en Barcelona, pero hemos visto mucha gente, en general, con contrato, que no ha podido acabar, no lo sé".

"Estoy con ganas de estar aquí y de intentar cumplir la promesa de lo que dije cuando llegué, de (poder) marcar una (bonita) etapa", insistió.

Pese a la insistencia de los informadores, Mirotic afirmó que su futuro no le preocupa. "Nunca me ha preocupado. Obviamente cuando acabe la temporada yo estoy ahí, el club lo sabe. Se tendrá que hablar de lo que se tenga que hablar", dijo.

En cuanto a la derrota ante el Real Madrid, el jugador dijo que "hay que ser fuertes cuando las cosas no salen bien" y recordó que falta un mes de competición.

"Tengo que levantarme rápido, como jugador y como persona, porque sé lo que debo hacer, lo que se espera de mi, aunque ayer no lo pude hacer, tengo que sacar lo mejor, porque peor es muy difícil. Hay otro título por el que tenemos que luchar", dijo.

A Mirotic le gustaría acabar la temporada conquistando el campeonato liguero y con buenas sensaciones para darle a la afición "una alegría, que merece".

"Soy una persona que vive el día a día, no pienso en qué va a pasar dentro de dos meses o el año que viene. No lo sé y no puedo pensar en mi futuro. Lo que sí sé es que quiero acabar bien, falta un mes de competición y hay que hacer las cosas bien", argumentó.

Mirotic indicó que el Barça desaprovechó una gran oportunidad ante el Real Madrid y personalmente admitió su responsabilidad por su pésimo partido: "Tenemos que pensar en lo ocurrido el año pasado, para que no se repita. Confío en este equipo aún, también en mí mismo"