Heurtel: "Salí por Atenas antes de un partido; si pudiera volver atrás, nunca cometería el mismo error"

El francés Thomas Heurtel ha hablado por primera vez para un medio de comunicación tras el "incidente griego" que ha terminado provocando su marcha del Real Madrid. Una aventura en el equipo blanco que ha durado tan solo una temporada tras salir del Barcelona el año pasado. Lo ha hecho en una entrevista en L’Equipe donde el jugador ha confesado que está pasando por "el momento más difícil de mi carrera".

El base vio como todo su mundo se ponía patas arriba a principios de abril cuando Pablo Laso anunció que tanto el galo como Trey Thompkins no volverían a jugar más con el equipo blanco. "Yo confío en los otros jugadores que tengo en el equipo, tengo una confianza plena en ellos y ahora mismo Thomas y Trey no están entrenando con el equipo y no juegan por decisión técnica", afirmó en ese entonces el técnico del Real Madrid.

Una fiesta antes del partido contra el Panathinaikos puede ser la causa del castigo a Heurtel y Thompkins Según informa el medio griego SDNA, los jugadores fueron cazados de fiesta antes de dicho encuentro de Euroliga y según añade dicha información, llegaron al amanecer. 11 abr 2022 - 12:32

Laso fue preguntado por los motivos de esta decisión, pero el entrenador se limitó a decir que se trataba de algo suyo y que era una decisión "definitiva". A los pocos días se supo la verdad, ambos jugadores habían sido cazados en Atenas saliendo de fiesta antes del partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Panathinaikos.

Un encuentro que acabaron perdiendo los blancos y el francés, algo más. "Destruí lo que estaba tratando de construir con un gran club como el Madrid. Si pudiera volver atrás, nunca cometería el mismo error. Tuvimos una discusión unos días después, le pedí perdón. Lo decidieron. He pagado, como un niño grande", ha confesado el base.

Para el francés su temporada no estaba siendo mala: "Yo estaba viviendo un año que yo diría que era correcto. Al final, la gente se queda con el último fotograma. Recordarán el incidente y el hecho de que no jugué durante dos meses. No refleja con precisión mi temporada". Este no es el primer episodio extradeportivo de Thomas Heurtel.

Cuando este jugaba en el Barcelona el francesfue apartado del equipo por negociar con los blancos y lo dejaron abandonado en Turquía."Está claro que debería haberme negado a ir a Estambul, haber puesto las cartas sobre la mesa, haber dicho con quién estábamos negociando, incluso si eso significaba correr el riesgo de que se negaran. El club siempre ha sido claro y justo conmigo", ha confesado el francés.