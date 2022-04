Pablo Laso aparta a Trey Thompkins y Thomas Heurtel que no volverán a jugar con el Real Madrid

Thomas Heurtel y Trey Thompkins no volverán a jugar más con el Real Madrid esta temporada. Pablo Laso ha confirmado que el base francés y el ala pívot estadounidense han sido apartados por decisión técnica suya en rueda de prensa este sábado. "Yo confío en los otros jugadores que tengo en el equipo, tengo una confianza plena en ellos y ahora mismo Thomas y Trey no están entrenando con el equipo y no juegan por decisión técnica".

Preguntado por los motivos que le habían llevado a tomar esta decisión, Laso aseguró que se trata de algo suyo y que no tiene vuelta atrás. "Definitiva" fue la palabra usada por el entrenador del Real Madrid para confirmar que pese a todo lo que resta para el final de temporada ninguno de los dos jugadores volverá a saltar a la pista.

El Real Madrid se hunde en el último cuarto y acaba en cuarta posición El Madrid se condenó en un último cuarto en el que desapareció y encajó un parcial de 13-38, después de haber ido ganando hasta por 20 puntos (88-97). Efes o Maccabi será el rival. 08 abr 2022 - 23:09

A la pregunta de si era el momento más difícil desde que llegó al Real Madrid, el técnico fue claro. "No. En la vida hay momentos buenos y malos. No es un momento cómodo para un entrenador, pero momentos difíciles he tenido muchos", observó. La posibilidad de hacer un fichaje en el puesto de base parece poco probable. "Están Sergi, Nigel y Juan. Tengo bien cubierto el puesto y luego están Alberto, Adam e incluso Rudy y Fabien. No hemos hablado de la posibilidad de fichar a nadie, aunque la obligación del club es estar atento al mercado", finalizó Pablo Laso.

El equipo se encuentra en plena crisis

El conjunto blanco ha perdido ocho de los últimos diez encuentros que ha disputado en la Euroliga. Este viernes tras encajar un parcial de 13-38 el Real Madrid perdió ante el Bayern de Múnich en un partido en el que no estuvieron ninguno de los dos jugadores que tampoco se dejaron ver por el Wizink Center. Es la primera vez que Laso toma una decisión así.

El incendio parece claro y la manera de sofocarlo ha sido apartar a un Heurtel que llegó este verano desde Barcelona donde también estuvo fuera de la dinámica con un polémico abandono en el aeropuerto de Estambul en plena pandemia de coronavirus al descubrir que estaba negociando su fichaje con el Real Madrid.

Por su parte, Thompkins desembarcó en la casa blanca en el verano de 2015 y lo ha ganado todo a las órdenes de Pablo Laso siendo importante en la Euroliga conquistada en 2018 en Belgrado pese a que siempre ha estado mirado con lupa por sus problemas físicos constantes en forma de lesiones musculares y una artroscopia en la rodilla que le hizo perderse el inicio de la temporada.