Baloncesto/Euroliga.- Crónica del Barça - Olympiacos, 86-78

El Barça sabe sufrir ante Olympiacos

Los de Grimau dominan y aguantan las muchas vidas del equipo griego

El Barça doblegó (86-78) al Olympiacos este miércoles en la jornada 20 de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, un encuentro donde el equipo azulgrana enseñó calidad y capacidad de sufrimiento para mantener un buen inicio de 2024.

La sensación de examen diario no desaparece en el cuadro culé, a pesar de que la semana pasada cumplió con nota ganando a Real Madrid y Baskonia. El equipo de Roger Grimau llevó la voz cantante ante otro aspirante a 'Final Four' que no tardó en demostrar su buen momento ya que rozó una remontada de 15 puntos en el último cuarto.

De 31 puntos en el tercer parcial, el Barça se quedó en 11 en el último, con cinco casi seguidos en la jugada decisiva del minuto final que decidió el triunfo. El conjunto culé afianza así su tercera posición (14-6) y mantiene alejado a los griegos (11-9).

Jabari Parker (21 puntos), Willy Hernangómez (16) en especial en el tercer cuarto, Joel Parra, Jan Vesley, Nikola Kalinic y un Tomas Satoransky que sentenció la victoria fueron quienes más remaron para evitar que el Olympiacos estropeara una buena actuación local.

El primer cuarto fue azulgrana, en concreto de Parker, pero el Barça sufrió la capacidad de volver al partido de los visitantes. Un Alec Peters también enchufado (22 puntos) tuvo buen relevo en Nigel Williams-Goss y los locales se quedaron además sin acierto de tres.

No permitió un respiro Olympiacos y volvió de nuevo intenso el Barça tras un 44-41 al descanso. Willy fue el mejor en ese tercer cuarto donde de nuevo escapó en el marcador el conjunto local, con acierto desde el triple y un Parker también fundamental. El Barça alcanzó entonces la máxima ventaja (69-54), pero los de Georgios Bartzokas, que ya demostraron en la semifinal del año pasado su épica para remontar encuentros, lo volvieron a hacer.

El parcial a favor de los griegos no dejó de crecer en el último cuarto hasta que llegó el encuentro a un desenlace bien apretado. El Barça supo sufrir pese a que no le entró nada y chocó con la defensa griega, pero el Olympiacos tampoco supo rematar la faena. Así, en el último minuto, una canasta de Kalinic y un triple de Satoransky, en la misma jugada casi por una falta a Willy, alargaron el despegue azulgrana en un 2024 de cuatro partidos y cuatro victorias.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 86 - OLYMPIACOS, 78. (44-41, espectadores).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (13), Brizuela (4), Kalinic (13), Parker (21) y Vesely (8) --quinteto inicial--; Da Silva (-), Hernangómez (16), Paulí (-), Jakubaitis (4), Parra (7).

OLYMPIACOS: Canaan (8), Walkup (8), Papanikolaou (-), Peters (22) y Fall (8) --quinteto inicial--; Williams-Goss (12), Larentzakis (3), Sikma (-), Brazdeikis (6), Milutinov (4), McKissic (7).

--PARCIALES: 27-20, 17-21, 31-22, 11-15.

--ÁRBITROS: Boltauzer, Jovcic y Zamojski. Eliminado Vesley.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.