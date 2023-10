Así se vivió el Clásico del baloncesto desde el árbitro principal: "Estamos pitando lo que hay"

El Real Madrid envió un nuevo torpedo hacia los cimientos de un Barça en construcción con su segunda victoria (86-79) en los dos partidos oficiales disputados hasta la fecha entre ambos, éste de la tercera jornada de la Liga Endesa y el de semifinales de la Supercopa.

A lo largo de la mañana de este lunes, la ACB ha difundido las imágenes del encuentro pero desde dentro y bajo el micrófono del colegiado principal del choque, Martín Caballero.

En esas imágenes se puede ver las conversaciones del árbitro con sus compañeros del trío arbitral y también las charlas con los jugadores y con los entrenadores de ambos equipos. El vídeo, cortesía de la ACB, lo puedes ver a continuación.

Ismaila Diagne, el gran protagonista del encuentro

A sus 16 años, 9 meses y 9 días se convirtió junto al esloveno Luka Doncic en el único en jugar este partido de máxima rivalidad con menos de 17 años, pero le superó en precocidad por 19 días. Sin embargo, Diagne fue capaz de dejar en anécdota su edad, firmando una gran actuación individual.

Su actuación comenzó capturando el primero de los 8 rebotes que firmó, 6 de ellos ofensivos; y culminó con un mate para sumar también 9 puntos. Además completó una recuperación y puso un tapón. Todo ello le valió para acumular 16 puntos de valoración en 13:26 minutos de juego y de esta manera convertirse en el quinto jugador que firma dobles dígitos en este ámbito siendo menor de edad, según la ACB; tras el propio Luka Doncic, el también ex madridista Usman Garuba, Ricky Rubio y Bassala Bagayoko.

"No sabía que tenía 16 años. Es una anécdota. Me alegro porque trabaja bien, es una recompensa al trabajo de los jóvenes, de lo que vienen haciendo desde hace años y de lo que nosotros queremos hacer con ellos, que es dar continuidad y sentido a la cantera que tenemos. La cantera no tiene sentido si no sale gente de la cantera, intentaremos que tenga continuidad", dijo el técnico Chus Mateo en rueda de prensa.