Ante Tomic: "Somos unos privilegiados, la rebaja salarial era lo mínimo que podíamos hacer"

El capitán del Barça de baloncesto, Ante Tomic, ha asegurado que la rebaja salarial que aceptó la plantilla era "lo mínimo" que podían hacer en esta situación de crisis provocada por la pandemia de coronavirus, ya que son "unos privilegiados", y ha deseado que todo "pase rápido" y se pueda recuperar la "normalidad" cuanto antes.

"Creo que he sido bastante claro. Sinceramente, creo que somos unos privilegiados. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo, que vive peor que nosotros, y esto es lo mínimo que podíamos hacer", señaló en una entrevista a los medios oficiales del club catalán.

El pasado martes, la plantilla al completo del Barça de baloncesto aceptó la rebaja salarial a la que ya se habían adherido el resto de los equipos del FC Barcelona; algunos jugadores no habían aceptado en un primer momento el acuerdo de la rebaja del 70% de su salario neto.

Además, el pívot croata cree que "es posible que se alargue" el periodo de confinamiento, pero que continúan preparándose para la reanudación de la competición en sus casas. "Para nosotros es muy importante tocar el balón, hay que prepararse para el final de temporada. Todo depende del estado de alarma y de lo que pase con el coronavirus", subrayó.

Por otra parte, explicó que está disfrutando del tiempo junto a su familia. "La parte más positiva es que ahora puedo estar con mi mujer y con mis hijas, pasar mucho más tiempo con ellas que antes. Intentamos hacer cosas divertidas con las niñas y aprovechar al máximo este tiempo que estamos juntos", indicó.

Tomic también se ha creado una cuenta en Twitter para poder mostrar su día a día durante el confinamiento. "Me he hecho una cuenta en Twitter. Todo el mundo sabe que no soy muy fan de las redes sociales, pero intento ser auténtico y estoy muy contento de poder estar contacto con la afición y la gente que sigue el baloncesto y al Barça", apuntó. "Esperemos que este confinamiento pase rápido y podamos volver a la normalidad. ¡Ánimo, culés!", concluyó.