Alba Torrens se perderá el Eurobasket por una lesión de rodilla

La alero de la selección española Alba Torrens, una de las jugadoras fundamentales del equipo nacional, se perderá el Eurobasket de Letonia y Serbia, que se disputará a partir del 27 de junio, debido a una lesión muscular en su rodilla derecha que ha ido arrastrando durante toda la temporada.

"Después de arrastrar durante todo el año una lesión muscular en la rodilla derecha que no le ha permitido rendir a su máximo nivel y disputar la final de la Liga Rusa, los médicos han prescrito que Torrens dedique este verano a descansar para que desaparezcan sus molestias y a hacer trabajo específico para el fortalecimiento de esa zona", anunció la Federación Española de Baloncesto en un comunicado.

La jugadora se perderá, por tanto, su primera cita desde el verano de 2008, cuando debutó con la selección absoluta en los Juegos Olímpicos de Pekín. Desde entonces, ha conseguido ocho medallas (dos de oro, dos de plata y cuatro de bronce) y ha disputado 166 partidos oficiales con la camiseta nacional.

"He intentado recuperarla por todos los medios para poder estar en las mejores condiciones con mi club y con el objetivo de estar este verano con la selección. No ha sido así. Ahora necesito parar de competir para poder trabajar y recuperarme de esta lesión. Por esta razón este verano no podré estar con la selección para disputar el Eurobasket. Desde hoy quiero enviar todo mi apoyo y energía al equipo, a mis compañeras, para afrontar este nuevo reto", transmitió Torrens.

Por su parte, el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, quiso mostrar "todo el apoyo" a la jugadora. "Vamos a echar mucho de menos su juego y su liderazgo en este próximo campeonato, pero por encima de las circunstancias deportivas están las personales, por lo que nuestro deseo ahora es que Alba Torrens pueda aprovechar este parón para recuperar las mejores sensaciones y seguir rindiendo al altísimo nivel que lo viene haciendo durante los últimos años", explicó.