Zach LaVine se luce con 51 puntos sin premio; Embiid y Maxey hacen olvidar a Harden

Detroit Pistons, 118 - Chicago Bulls, 102

Ni con 51 puntos de un LaVine espectacular (consiguió él solo la mitad de todos los puntos de su equipo) pudieron llevarse el triunfo los Chicago Bulls en su visita a los Detroit Pistons. LaVine superó su récord de anotación en la NBA y acabó con 19 de 32 en tiros de campo incluyendo un 7 de 13 en triples.

Zach LaVine meant BUSINESS tonight ??



New career-high for the Bulls' star ??



?? 51 PTS

?? 19/32 FG

?? 7/13 3PT pic.twitter.com/vrqCldAfTe — NBA (@NBA) October 29, 2023

En los Pistons, Cade Cunningham (25 puntos y 10 asistencias) y Jalen Duren (23 puntos y 15 rebotes) destacaron para un conjunto de Detroit que dominó los rebotes (61 por 41 de los Bulls).

Toronto Raptors, 107 - Philadelphia 76'ers, 114

Mientras continúa el culebrón de Harden, que pidió salir de la franquicia este verano y cuyo futuro es una incógnita, los Sixers estrenaron este sábado su casillero de victorias gracias a un triunfo en Toronto de la mano de Embiid (muy cerca del triple-doble con 34 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias) y Maxey (34 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias).

Joel Embiid and Tyrese Maxey combined for 68 POINTS in a gutsy win in Toronto ??



EMBIID

?? 34 PTS

?? 9 REB

?? 8 AST



MAXEY

?? 34 PTS

?? 7 AST

?? 7 3PM pic.twitter.com/ox5U4kOLKP — NBA (@NBA) October 29, 2023

Scottie Barnes (24 puntos y 8 rebotes) fue el más destacado de los canadienses, que hicieron un homenaje en su regreso a Toronto a Nick Nurse, ahora técnico de los Sixers y que fue el entrenador de los Raptors que ganaron el anillo en 2019.

Phoenix Suns, 126 - Utah Jazz, 104

Pese a no contar todavía con Devin Booker y Bradley Beal, los Phoenix Suns pasaron por encima de unos Utah Jazz que ya perdían de 33 puntos en el tercer cuarto. Kevin Durant metió 26 puntos en 29 minutos para los Suns. Los Jazz tuvieron a Lauri Markkanen como principal referente con 19 puntos.

KD made it look easy in the Suns' win over the Jazz ??



26 PTS

7 AST

72% FG pic.twitter.com/qMFEFAB5Jv — NBA (@NBA) October 29, 2023

Minnesota Timberwolves, 106 - Miami Heat, 90

Naz Reid (25 puntos y un diferencial +/- de +30) lideró a los Minnesota Timberwolves en su triunfo ante unos Miami Heat mermados por las bajas de Jimmy Butler o Kevin Love y que solo bajaron los brazos en el último cuarto tras un parcial de 19-1 en seis minutos. Karl Anthony-Towns logró 12 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias y un robo en 31 minutos para los de Minesota.

Washington Wizards, 113 - Memphis Grizzlies, 106

Los Washington Wizards, llamados a ser uno de los peores equipos de la liga esta temporada, se aprovecharon de unos Memphis Grizzlies repletos de ausencias (el español Santi Aldama, Ja Morant, Steven Adams, Brandon Clarke, Luke Kennard...) y se anotaron el triunfo con 27 puntos de Jordan Poole. Desmond Bane (26 puntos) destacó en unos Grizzlies que han perdido sus tres partidos hasta ahora y que ya iban 25 puntos abajo en el tercer cuarto.

New Orleans Pelicans, 96 - New York Knicks, 87

Brandon Ingram (26 puntos) y Zion Williamson (24 puntos) se dieron la mano en el triunfo de los New Orleans Pelicans ante unos New York Knicks con RJ Barrett como principal anotador (18 puntos). No hubo pirotecnia desde el perímetro en ninguno de los dos equipos: los Pelicans sufrieron con un 9 de 33 en triples (27,3 %) y los Knicks fueron aún peores con un espantoso 7 de 37 (18,9 %).

Zion Williamson was dominant in the Pelicans' home opener ??



24 PTS

12/17 FG

70% FG pic.twitter.com/UsnTjj9ewZ — NBA (@NBA) October 29, 2023

Cleveland Cavaliers, 113 - Indiana Pacers, 125

Unos Cleveland Cavaliers en cuadro (faltaron Donovan Mitchell, Darius Garland y Jarrett Allen) no pudieron con unos Indiana Pacers que aspiran a ser una de las sorpresas en el Este en esta campaña. Aaron Nesmith brilló en Indiana con 26 puntos y 9 rebotes desde el banquillo mientras que los Cavaliers no pudieron quedarse con el triunfo pese a los 33 puntos y 14 rebotes de Evan Mobley y los 31 puntos y 8 asistencias de Caris LeVert.