Westbrook regresa con derrota a Oklahoma; los Sixers se imponen a los Celtics

OKLAHOMA CITY THUNDER, 113 - HOUSTON ROCKETS, 92

Russell Westbrook regresó a Oklahoma City, donde fue recibido con todos los honores por los seguidores de su exequipo los Thunder que también lo dejaron con una derrota al perder por 113-92.

De esta manera, Westbrook, que hasta la pasada temporada había sido jugador franquicia de los Thunder y ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en 2017, aunque salvó su honor individual con 34 puntos y cinco asistencias, al final no pudo evitar la humillación de su nuevo equipo.

Con la marcha de Westbrook de los Thunder ya no queda ningún jugador desde el traslado de la franquicia a Oklahoma City, en el 2008, tras abandonar Seattle y cambiar su nombre de los SuperSonics.Los seguidores de los Thunder recibieron a Westbrook como la estrella que se quedó después de que Kevin Durant se fuera a los Warriors de Golden State, en 2016, y lo colmaron de agradecimiento antes del partido.

También hubo un vídeo homenaje, luego vítores fuertes cuando fue presentado con entusiasmo, de la misma manera que un jugador local .Los seguidores de los Thunder se pusieron de pie, vitorearon en voz alta al base e incluso cantaron "M-V-P" mientras Westbrook avanzaba hacia otros jugadores de los Rockets.

Russ returns to OKC. Here's our tribute video he watched in the arena tonight. pic.twitter.com/tNsf3J8nGe