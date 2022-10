Una mascota de la NBA cobra el triple que la jugadora mejor pagada de la WNBA

La mascota de los Denver Nuggets de la NBA cobra casi el triple que las jugadoras mejor pagadas de la WNBA, una disparidad salarial que ha reavivado la polémica por la enorme diferencia entre los sueldos de ambas ligas.



El portal Sport Business Journal detalló esta semana que Rocky the Mountain Lion, la mascota de los Nuggets, cobra 625.000 dólares al año, lo que convierte a la persona detrás de ese disfraz en la mejor pagada dentro de las mascotas de la NBA.



Tampoco anda lejos Harry the Hawk de los Atlanta Hawks, que se lleva 600.000 dólares al año.



Estos importantes sueldos para las mascotas de los Nuggets y los Hawks contrastan con la situación de las jugadoras de la WNBA, que para la temporada de 2022 tenían un sueldo máximo por convenio de 228.094 dólares.





