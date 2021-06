Triunfo de los Hawks para poner el 2-2 en la final del Este frente a los Bucks

La lesión del griego Giannis Antetokounmpo, víctima de una hiperextensión en la rodilla izquierda cuyo alcance aún se desconoce, ha marcado el cuarto capítulo de la final de la Conferencia Este, que vuelve a estar empatada (2-2) tras la victoria de Atlanta Hawks sobre Milwaukee Bucks (110-88).

A falta de 7 minutos para la conclusión del tercer cuarto, y con los Bucks ya abajo en el marcador (60-52), Antetokounmpo saltó para intentar taponar una entrada de Clint Capela y cayó en una mala posición que le hizo doblar su rodilla hacia atrás en un gesto antinatural. El doble MVP abandonó el partido y ya no pudo volver a jugar, y la duda ahora es si sufre una lesión importante o solo queda en un susto.

Sin el líder de Milwaukee sobre la cancha, los Hawks, que tampoco pudieron contar con su máximo referente ofensivo Trae Young, se dispararon en el marcador hasta acabar apuntándose una clara victoria por 22 puntos.

Lou Williams (21), Bogdan Bogdanovic (20), Clint Capela (15) y Kevin Huerter (15) se repartieron la anotación del equipo local en el State Farm Arena ante un rival que tuvo como líderes a Jrue Holiday (19) y Khris Middleton (16), cuya labor resultó insuficiente para aspirar a la remontada.

La serie vuelve ahora a Milwaukee, donde se disputará el quinto encuentro en la madrugada del jueves al viernes (2.30 hora española). Ambos equipos quedan pendientes de sus máximas estrellas, los Bucks para realizar pruebas en la rodilla de Antetokounmpo y los Hawks atentos al pie derecho de Young, que podría volver.

