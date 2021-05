Un triple de Lebron James mete a Los Angeles Lakers en los playoff por el anillo

Los Angeles Lakers han firmado su clasificación para los 'playoffs' de la NBA después de llevarse un disputado partido frente a Golden State Warriors (103-100), resuelto con un triple de LeBron James que permite a los vigentes campeones seguir en la defensa de su trono.

LEBRON FROM WAY DOWNTOWN TO PUT THE @LAKERS AHEAD FOR GOOD! pic.twitter.com/DbMStzlAVg

Tras una liga regular complicada, marcada por las lesiones de sus máximas estrellas que les dejaron fuera durante varias semanas, los Lakers no fallaron en el 'play-in' y se medirán en las eliminatorias con Phoenix Suns, segundos en la Conferencia Oeste.

De nuevo sin la participación de Marc Gasol, que vio todo el partido desde el banquillo, el equipo angelino remontaron un partido en el que fueron a remolque durante mucho tiempo por obra de Stephen Curry (37) y Andrew Wiggins (21).

Los locales volvieron a la carga con el liderazgo de Anthony Davis (25 y 12 rebotes) y James, que además de un 'triple-doble' (22, 11 rebotes, 10 asistencias) anotó el lejano triple de la victoria. Además lo hizo con la vista borrosa, tal y como confesó después, por culpa de un golpe en la cara de Draymond Green.

Los Warriors fallaron en la última posesión, ya que no lograron hacerle llegar el balón a Curry, y perdieron su primera oportunidad de meterse en los 'playoffs', pero aún tendrán otra frente a Memphis Grizzlies, que eliminaron a San Antonio Spurs (100-96).

Dillon Brooks and Ja Morant come up big in the @memgrizz#StateFarmPlayIn W! @dillonbrooks24: 24 PTS@JaMorant: 20 PTS, 6 REB, 6 AST



Grizzlies will face the Warriors Friday at 9pm/et on ESPN to decide the West #8 seed. pic.twitter.com/KyYv26RuMJ