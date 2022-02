Trae Young rompe la racha de los Suns; Reggie Jackson da el duelo de Los Ángeles a los Clippers

Atlanta Hawks, 124 - Phoenix Suns, 115

Un extraordinario Trae Young (43 puntos con 16 de 25 en tiros, incluidos 6 triples) consiguió frenar a los aparentemente imparables Phoenix Suns, que no habían perdido un partido desde el pasado 8 de enero (ante los Miami Heat) y llevaba once victorias seguidas. John Collins (19 puntos y 10 rebotes) y Kevin Huerter (19 puntos) tambien brillaron en unos Hawks (25-26) en plena remontada en el Este.

Devin Booker (32 puntos) y Chris Paul (18 puntos y 12 asistencias) no pudieron celebrar con un triunfo de los Suns (41-10) el hecho de que fueran elegidos como reservas para el All-Star. Miles Bridges hizo 24 puntos y 8 rebotes. Phoenix sigue siendo el mejor equipo de la NBA pese al tropiezo.

Los Ángeles Clippers, 111 - Los Ángeles Lakers, 110

Reggie Jackson (25 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) fue el verdugo de Los Ángeles Lakers con una bandeja a cuatro segundos del final que acabó dándole la victoria a su equipo en el duelo angelino. Marcus Morris fue el máximo anotador de los Clippers con 29 puntos e Ibaka en su mejor partido de la temporada fue decisivo con 20 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones.

Los Lakers pudieron llevarse el partido, pero fallaron sobre la bocina un tiro de Anthony Davis (30 puntos y 17 rebotes) que les habría dado una reconfortante y muy valiosa victoria. Sin LeBron James por quinto partido seguido, perdieron a Carmelo Anthony por lesión en el segundo cuarto y aunque iban 17 puntos por debajo en el tercer cuarto llegaron a ponerse por encima en el último parcial.

Golden State Warriors, 126 - Sacramento Kings, 114

Los Golden State Warriors pisaron el acelerador en la primera mitad (73-54 al descanso) y luego se dejaron llevar para asegurar una victoria sin muchos sobresaltos ante los Sacramento Kings, que solo han ganado 2 de sus últimos 10 encuentros. Klay Thompson (23 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias) encabezó a los Warriors (40-13) y Stephen Curry hizo 20 puntos.

En tanto que Davion Mitchell (26 puntos y 8 asistencias) fue el mejor de los Kings para los que Harrison Barnes hizo 25 puntos y Maurice Harkless aportó otros 18 tantos.

Toronto Raptors, 127 - Chicago Bulls, 120

Los Toronto Raptors parecen haberse aficionado a jugar prórrogas y en otra de ellas encadenaron su cuarta victoria consecutiva tras tumbar a los Chicago Bulls. Un gran Paskal Siakam lideró a los canadienses con 25 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias apoyado por Fred Van Vleet, Scott Barnes y OJ Anunoby que anotaron 21 puntos cada uno.

Los Bulls que se mantienen líderes de la Conferencia Este pese a la derrota con una marca de 32-19 fueron liderados por Nikola Vucevic (30 puntos y 18 rebotes) y DeMar DeRozan (28 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias).

San Antonio Spurs, 95 - Miami Heat, 112

Los Miami Heat se recuperaron de tres derrotas consecutivas con una victoria sin grandes dificultades y a domicilio ante los San Antonio Spurs, en los que el español Juancho Hernangómez disputó 22 minutos y logró 5 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y un tapón. Derrick White (22 puntos) destacó en unos Spurs muy flojos desde el triple (8 de 33).

Bam Adebayo (18 puntos y 11 rebotes) fue el mejor de los Heat, que marchan segundos en el Este con una marca de 33-20. Tyler Herro hizo 24 tantos desde el banquillo y Duncan Robinson y Jimmy Butler 17 cada uno.

Detroit Pistons, 117 - Minnesota Timberwolves, 128

Anthony Edwards (25 puntos) y Karl-Anthony Towns (21 puntos y 14 rebotes) guiaron a los Minnesota Timberwolves para que batieran a los Detroit Pistons y lograran así su tercera victoria consecutiva. Frank Jackson (25 puntos) fue el mejor de los de Detroit para los que Sadiq Bey se quedó en 21 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias.