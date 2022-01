Tatum monta un 'show'; LeBron se va triste de la que fue su casa; Curry tuvo una noche para olvidar

Washington Wizards, 87 - Boston Celtics, 116

Jayson Tatum este domingo anotó 51 puntos para encabezar la victoria por paliza de los Boston Celtics (87-116) sobre Los Washington Wizards. Tatum, quien agregó 10 rebotes y siete asistencias a su actuación, lanzó para un 64 % desde el campo (28-18), encestó nueve lances desde la línea de tres puntos, siendo este su punto fuerte en el ataque sobre los de Washington.

? 51 PTS ?



A career-high 9 3PM on his way to 51 PTS...Jayson Tatum is BALLING!



Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/ksZ27WgfCOpic.twitter.com/WNte1cPW1U — NBA (@NBA) January 23, 2022





El estelar jugador de los Celtics, anotó 18 unidades en el segundo cuarto, en el que lanzó de 4-3 desde el triple, para irse a la mitad con 31 unidades y sumó 17 en el tercero, mientras en el último tiempo del encuentro, solo estuvo algo más de tres minutos en cancha, encestando, tres puntos para concluir su espectáculo ofensivo. Jaylen Brown terminó con un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes, mientras el pivot dominicano Al Horford, registró siete puntos y ocho rebotes en 34 minutos en cancha para los Celtics. Bradley Beal encestó 19 tantos, repartió siete asistencias y recuperó cinco rebotes, para ser el mejor hombre en el partido por los Wizards.

Miami Heat, 113 - Los Ángeles Lakers, 107

Jimmy Butler logró un triple-doble de 20 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes para liderar la victoria de los Miami Heat 113-107 sobre Los Angeles Lakers y LeBron James. Butler, líder indiscutido de los Heat, tuvo en Duncan Robinson, quien anotó seis de 11 disparos desde la línea de los tres puntos y terminó con 25 unidades, como su principal acompañante en el ataque del conjunto de Miami.

James nuevamente sacó la cara por unos Lakers que no encuentran cómo mantener el ritmo en cancha, al lograr un doble-doble de 33 puntos y 11 rebotes, a los que sumó cuatro asistencias y dos robos de balón. Russell Westbrook se quedó a un rebote y una asistencia del triple-doble, al concluir el partido con 24 tantos, nueve pases para anotación y nueve tablas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Dallas Mavericks, 109 - Memphis Grizzlies, 91

En un duelo entre el esloveno Luka Doncic superó a Ja Morant, para llevar a los Dallas Mavericks a un triunfo 104-91 sobre los Memphis Grizzlies. El ex del Real Madrid, anotó 37 puntos y tomó 11 rebotes, para acreditarse el doble-doble, además involucró a sus compañeros en el ataque, al repartir nueve pases para anotación.

Luka Doncic dropped 23 PTS in the second-half to power the @dallasmavs to victory! #MFFL@luka7doncic: 37 PTS | 11 REB | 9 AST | 3 STL pic.twitter.com/x9TFgqGwEY — NBA (@NBA) January 24, 2022





Kristaps Porzingis anotó 15 puntos y tomó ocho rebotes, para ser la segunda espada en el ataque del conjunto de Dallas. Morant logró colar 35 puntos, a los que agregó 13 rebotes y seis asistencias, pero ninguno de sus compañeros anotó más de 12 unidades en el partido, colocándolo en una difícil situación para lograr la victoria.

Minnesota Timberwolves, 136 - Brooklyn Nets, 125

El tridente compuesto por Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards y D'Angelo Russell se combinaron para anotar más de 20 puntos cada uno y de esta manera dejaron sin victoria a los Brooklyn Nets, liderados por Kyrie Irving y James Harden, al lograr el triunfo 136-125 para los Minnesota Timberwolves. Edwards, quien tuvo la tarea de defender a Irving, lideró al conjunto de Minnesota en anotación, al concluir con 25 puntos. Russell, por su parte, realizó un doble-doble de 23 unidades y 10 asistencias y Towns, quien anotó 15 puntos en el último cuarto del encuentro, terminó con 23 tantos, siete rebotes, dos asistencias y dos bloqueos.

Irving, quien estuvo en acción debido a que el partido se disputó en Minnesota, encabezó el juego ofensivo de los Nets con 30 puntos, junto a seis rebotes y cinco asistencias. Harden, quien lanzó de 13-4 desde el campo, anotó 13 puntos y repartió 13 asistencias para los Nets, que continúan sin poder contar con su estrella Kevin Durant, fuera de juego por un esguince en su rodilla derecha.

Orlando Magic, 114 - Chicago Bulls, 95

DeMar DeRozan anotó 41 puntos, pero no pudo evitar que el Magic de Orlando, liderado por Moritz Wagner, derrotara 114 -95 a los Chicago Bulls. DeRozan anotó 15 de 21 disparos desde el campo y 11 de los 13 que lanzó desde la línea de tiros libres, para liderar a unos Bulls que continúan jugando de manera inconsistente. Wagner anotó 23 puntos, para encabezar una ofensiva de siete jugadores de los Magic con cifras dobles en puntos, entre ellos Wendell Carter Jr. con 19 unidades y siete rebotes.





Toronto Raptors, 105 - Portland Trail Blazers, 114

CJ McCollum jugó su papel de líder y este domingo registró un doble-doble de 19 puntos y 10 rebotes para encabezar la victoria a domicilio de los Portland Trail Blazers sobre los Toronto Raptors. McCollum encestó ocho de 12 disparos de campo y sumó seis asistencias y dos robos de balón a su actuación. Pascal Siakam logró 28 unidades, con ocho rebotes y cinco pases para anotación, para los Raptors.

San Antonio Spurs, 109 - Philadelphia 76ers, 115

Joel Embiid este domingo anotó 38 puntos y tomó 12 rebotes para devolver al sendero de la victoria a los Philadelphia 76ers, quienes se impusieron 109-115 a los San Antonio Spurs. Con esta actuación, el pivot camerunés continúa con su gran ritmo ofensivo, registrando por lo menos 38 puntos en sus últimos tres partidos, incluyendo un juego de 50 puntos ante los Orlando Magic y otro de 40 ante Los Angeles Clippers. Jakob Poeltl, con 25 unidades y 10 rebotes sacó la cara por los Spurs, quienes tuvieron un fin de semana difícil, cayendo en sus dos últimos encuentros.

Golden State Warriors, 94 - Utah Jazz, 92

Jordan Poole sacó la cara en una noche ineficiente de Stephen Curry desde el triple y los Warriors de Golden State resistieron el empuje de los Utah Jazz en el último cuarto del partido, para lograr la victoria. Poole anotó 20 puntos para liderar el ataque de los Warriors, en una noche donde Stephen Curry falló 12 de los 13 tiros que realizó desde el triple, pero se las arregló para concluir con 13 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes. Los Jazz,fueron encabezados por Bojan Bogdanovic, con 21 puntos y ocho rebotes. El francés Rudy Gobert tuvo un doble-doble de 18 rebotes y 12 puntos.

Jordan Poole has knocked down 4 three-pointers including this step-back!



Watch the @warriors live on NBA TV pic.twitter.com/0ERoujttSC — NBA (@NBA) January 24, 2022





Charlotte Hornets, 91 - Atlanta Hawks, 113

Trae Young desde la línea de tres puntos y con 30 unidades encabezó el triunfo de los Atlanta Hawks frente a los Charlotte Hornets, con ocho canastas de tres puntos en 15 intentos, además de registrar cuatro rebotes y cuatro asistencias. De'Andre Hunter logró 20 unidades para complementar el trabajo ofensivo de Young. LaMelo Ball y Miles Bridges registraron 19 puntos cada uno para ser los máximos anotadores por el conjunto de Charlotte

New York Knicks, 110 - Los Ángeles Clippers, 102

RJ Barrett este domingo concluyó con un doble-doble de 28 puntos y 14 rebotes para que los New York Knicks dejarán detrás una racha de tres derrotas consecutivas, al derrotar 110-102 a Los Angeles Clippers. En el ataque del conjunto de New York, Barrett fue acompañado por Julius Randle, quien se acreditó 24 unidades y nueve rebotes. Los Clippers vieron en su base Reggie Jackson ser el principal hombre en ataque, al acumular 24 puntos, mientras repartía cinco asistencias.

Denver Nuggets, 117 - Detroit Pistons, 111

Nikola Jokic, actual Jugador Más Valioso de la NBA, anotó 34 puntos, con nueve rebotes y ocho asistencias, para que los Denver Nuggets cumplieran con lo esperado, al superar 117-111 a los Pistons de Detroit. Will Barton anotó 14 puntos, con seis rebotes y cinco asistencias, para acompañar a Jokic en el ataque del equipo de Denver, que también contó con la contribución del base argentino Facundo Campazzo, quien coló nueve puntos, junto a tres asistencias, dos robos y un rebote. Cade Cunningham, Isaiah Stewart, Cory Joseph y Trey Lyles, registraron 18 puntos cada uno, para los Pistons.

?? Nikola Jokic was an efficient 12-19 FGM on his way to 34 points and the @nuggets win! #MileHighBasketball



?? 34 PTS | 9 REB | 8 AST | 2 STL pic.twitter.com/mN3AyjaKS1 — NBA (@NBA) January 24, 2022