Tatum frena a los Sixers; Booker vuelve y corta la racha de los Wolves

Philadelphia 76'ers, 107 - Boston Celtics, 117

Las bajas de Jaylen Brown y Kristaps Porzingis no frenaron a los Celtics, que ganaron a los 76ers un choque entre franquicias que llegaban con balances de 8-2. Tatum firmó 29 puntos, Derrick White aportó 27 y Jrue Holiday contribuyó con un doble doble de 18 puntos y diez rebotes en el triunfo de Boston.

Derrick White and Jayson Tatum led the Celtics to a W and 1st place in the East tonight ??



White: 27 PTS, 5 AST

Tatum: 29 PTS, 8 REB, 6 AST pic.twitter.com/7pyqcofM03 — NBA (@NBA) November 16, 2023

Los 76ers, que estaban invictos en casa hasta el martes, perdieron su segundo partido seguido y los Celtics son el único equipo del Este todavía invicto en su campo. Joel Embid y Tyrese Maxey anotaron 20 puntos cada uno.

Phoenix Suns, 133 - Minnesota Timberwolves, 115

Devin Booker regresó tras cinco partidos de baja por lesión y firmó 31 puntos en el triunfo por 133-115 con el que los Phoenix Suns se repusieron tras dos derrotas consecutivas y cortaron la racha de siete triunfos consecutivos de los Minnesota Timberwolves. Booker contó con el apoyo de Kevin Durant, también con 31 puntos, en la victoria del Foorprint Center.

KD and Book both dropped 31 PTS in the Suns home W tonight ?? pic.twitter.com/ryuacE5PwI — NBA (@NBA) November 16, 2023

Los Suns, que habían caído contra Los Ángeles Lakers y Oklahoma City Thunder en casa, retomaron la senda de la victoria y tienen ahora un balance de 5-6. Karl Anthony Towns (25 puntos) fue el mejor de unos Wolves que pagaron el flojo partido de Anthony Edwards (13 puntos con 4 de 16 en tiros).

Washington Wizards, 117 - Dallas Mavericks, 130

Los Mavericks dejaron atrás la derrota del martes contra los New Orleans Pelicans con un sólido triunfo en el campo de los Wizards impulsado por 31 puntos de Tim Hardaway y 26 puntos, siete rebotes y diez asistencias de Luka Doncic. Hardaway conectó siete triples para los Mavs, mientras que Doncic metió cuatro. En los Wizards, que llevan cuatro derrotas consecutivas, el mejor fue Kyle Kuzma, con 22 puntos.

Toronto Raptors, 112 - Milwaukee Bucks, 128

Sin Giannis Antetokounmpo, de baja por un problema de pantorrilla, Damian Lillard dirigió con 37 puntos y 13 asistencias el contundente triunfo de los Bucks en el campo de los Raptors. Malik Beasley le apoyó con 30 puntos y ocho de once en triples. Scottie Barnes fue el mejor de los canadienses con 29 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.

Dame in the Bucks W:



37 PTS

4 REB

13 AST



Buckets ?? pic.twitter.com/pAzUjyfKIK — NBA (@NBA) November 16, 2023

Los Ángeles Lakers, 110 - Sacramento Kings, 125

A sus 38 años, LeBron James firmó un triple doble de 28 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias, pero los Lakers cayeron por primera vez en casa, ante la magnífica actuación grupal de los Kings. Domantas Sabonis firmó un doble doble de 29 puntos y 16 rebotes, y De'Aaron Fox y Kevin Huerter anotaron 28 puntos cada uno para los Kings. Los de Sacramento suman cuatro victorias consecutivas.

A historic night for LeBron ??



- 28 PTS, 10 REB, 11 AST

- Moves to 8th all-time in 3PM

- Moves to 5th all-time in triple-doubles

- Becomes the 2nd oldest player in NBA history to record a triple-double pic.twitter.com/rALlGvwNnh — NBA (@NBA) November 16, 2023

Portland Trail Blazers, 95 - Cleveland Cavaliers, 109

Con 34 puntos de Donovan Mitchell y un doble doble de 21 puntos y 12 rebotes de Evan Mobley, los Cavaliers ganaron en el campo de unos Blazers que llevan cinco derrotas consecutivas. Los Cavs son décimos en el Este con un balance de 5-6.

Donovan Mitchell (34 PTS, 6 REB, 4 AST) got buckets in the Cavs W in Portland ??? pic.twitter.com/5JnQ5t2JJ2 — NBA (@NBA) November 16, 2023

Atlanta Hawks, 114 - New York Knicks, 116

Los Knicks ganaron su cuarto partido en los últimos cinco, al imponerse en el campo de los Hawks con un Julius Randle que rozó el triple doble, con 29 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Jalen Brunson selló 24, con seis triples, e Immanuel Quickley metió 20 saliendo del banquillo. En los Hawks, Bogdan Bogdanovic metió 28 puntos, en una noche en la que Trae Young no pasó de los quince puntos (4 de 12 en tiros), pero repartió 17 asistencias.

Chicago Bulls, 94 - Orlando Magic, 96

Una canasta a 1.4 segundos del final de Paolo Banchero amargó la remontada de los Bulls, que perdieron por 96-94 contra los Magic tras igualar a 94 con dos triples consecutivos de Zach LaVine, cuyo futuro en la franquicia está en el aire. Banchero anotó nueve de sus 17 puntos en el último cuarto y llevó de la mano a los Magic hacia una victoria más trabajada de los previsto tras los 17 puntos de margen conseguidos al descanso.

PAOLO BANCHERO GAME-WINNER ??



MAGIC WIN IN CHICAGO. pic.twitter.com/s3zZzSQ2xL — NBA (@NBA) November 16, 2023