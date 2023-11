Tatum y Brown lideran un nuevo triunfo de Boston; derrotas de Bucks y Warriors

Los Orlando Magic dominaron de inicio a fin a los Bucks que por segundo partido consecutivo pagaron la ausencia por molestias musculares de Damian Lillard pese a la gran actuación de Antetokounmpo (35 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias). Los Bucks, que llegaron a perder de -21 en el tercer cuarto, también pagaron las 19 pérdidas y un peor balance en rebotes (56-49) frente a unos Magics liderados por Paolo Banchero, que con 26 puntos y 12 rebotes firmó dobles figuras.

Los Celtics, segundos en la Conferencia Este, fueron superiores a unos Raptors que tuvieron una mediocre anotación en tiros de campo con un acierto del 38,5 % (35 de 91), en particular un pobre 27 % en tiros de tres (10 de 37). El equipo de Boston estuvo liderado con Jaylen Brown, que con 29 puntos y 5 rebotes fue el máximo anotador del partido, y por Jayson Tatum, que con 27 puntos y 5 rebotes fue el más determinante al lograr los Celtics un diferencial +/- de +42 con él en la pista.

JT and JB did their thing as the @celtics grab the W and jump out to a 7-2 start! Tatum: 27 PTS, 5 REB, 4 AST Brown: 29 PTS, 5 REB pic.twitter.com/CvbR7dj13i

Bam Adebayo con dobles figuras (26 puntos y 17 rebotes) lideró a unos Heat que jugaron y ganaron sin Jimmy Butler ni Tyler Herro, pero en los que también brilló el novato mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr con 20 tantos. A los Hawks no les sirvieron de nada los 27 puntos y 11 asistencias de Trae Young y los 23 tantos de Dejounte Murray.

Jaime Jaquez Jr. (20 PTS) puts on an impressive performance, scoring the most points in a game of his young career!



The @MiamiHEAT win their 4th in a row ?? pic.twitter.com/5ZPeUyYpMG