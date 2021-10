Stephen Curry anota 45 puntos ante los Clippers; Doncic no puede evitar la derrota de los Mavs

Los Atlanta Hawks comenzaron la temporada con una convincente victoria por 113-87 ante los Dallas Mavericks en la que destacó la estrella local Trae Young, quien consiguió un doble-doble con 19 puntos y 14 asistencias, mientras que Luka Doncic se tuvo que conformar con otro doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes.

El jugador esloveno terminó como el máximo reboteador y anotador de su equipo, con un punto más que Jalen Brunson. Doncic también repartió siete asistencias y robó un balón pero no fue suficiente para arrebatar una victoria cómoda a los locales.

19 points, 14 dimes and a W for Trae and the Hawks to open their season. ??#PhantomCam x #KiaTipOff21pic.twitter.com/HGzuGN0Lid