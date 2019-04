Sixers y Raptors se citan en la semifinales del Este; Denver toma ventaja; Lillard acaba con los Thunder

TORONTO RAPTORS, 115 - ORLANDO MAGIC, 96 (4-1)

Los Raptors eliminaron a los Orlando Magic en su serie de la primera ronda de los playoff al derrotar al equipo de Nikola Vucevic y Evan Fournier por 115-96, la cuarta victoria de los de Toronto en cinco partidos. Desde que en el partido inicial en la serie, Orlando sorprendió en Canadá al vencer 101-104, los Raptors no ha dado ninguna oportunidad a los Magic.

El equipo de Marc Gasol y Serge Ibaka ha superado a sus contrincantes en todas las estadísticas: puntos, rebotes, asistencias, bloqueos y robos de balón lo que ha permitido que, por cuarto año consecutivo, los Toronto Raptors avancen a la segunda ronda de los playoff. Las claves han sido la eficacia anotadora, con Kawhi Leonard a la cabeza y su fuerte presión defensiva, con Marc Gasol capitaneando este apartado.

Este martes, Kawhi Leonard volvió a liderar el ataque con 27 puntos y 7 rebotes, ayudado por Pascal Siakam con 24 puntos y Kyle Lowry con 14 puntos y 9 asistencias. Toronto dejó el partido resuelto desde el primer cuarto en el que a falta de tres minutos para el final el marcador reflejaba un 28-7.

Marc Gasol terminó con 9 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón, mientras que Serge Ibaka acumuló 10 puntos, 4 rebotes, 2 robos y 2 asistencias.

D.J. Agustin fue el máximo anotador de los Orlando Magic con 15 puntos, Wes Iwundu logró 12 tantos, los mismos que Terrence Ross y Aaron Gordon firmó 11 puntos y 7 rebotes.





PHILADELPHIA 76' ERS, 122 - BROOKLYN NETS, 100 (4-1)

La combinación de Joel Embiid y Ben Simmons fue la que guió a los Sixers a la cómoda victoria de 120-100 ante los Nets de Brooklyn en el quinto partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este que ganaron por 4-1 al mejor de siete.

Los Sixers con su triunfo pasaron a las semifinales de la Conferencia Este que van a disputar contra los Raptors de Toronto que también vencieron por 115-96 a los Magic de Orlando en el quinto partido de la serie que ganaron por 4-1 al mejor de siete.

Embiid acabó como líder del equipo al aportar un doble-doble de 23 puntos, 13 rebotes, dos asistencias y una recuperación de balón, Ben Simmons llegó a los 13 tantos y repartió seis asistencias con cinco rebotes capturados, Tobias Harris logró 12 puntos y 8 rebotes y J.J. Redick y James Ennis 11 puntos cada uno.

El partido no tuvo más historia que ver el dominio completo que presentaron siempre los Sixers al dejar a los Nets con 31 puntos en la primera parte, la marca más baja en la historia de los playoffs de la NBA. Mientras que el equipo de Filadelfia la acababa con 29 tantos de ventaja, la mayor que se daba también en la historia de los playoffs desde que se estableció la era del reloj.

Mientras que los Nets tuvieron a Hollis-Jefferson como su líder encestador que aportó 21 puntos, Caris LeVert llegó a los 18 tantos, pero el base estrella D'Angelo Russell no tuvo su mejor inspiración encestadora y acabó con apenas ocho puntos, tres asistencias y dos recuperaciones de balón.



DENVER NUGGETS, 108 - SAN ANTONIO SPURS, 90 (3-2)

El base canadiense Jamal Murray anotó 23 puntos y encabezó el ataque de los Nuggets de Denver que se impusieron por 108-90 a los Spurs de San Antonio en el quinto partido de la eliminatoria de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

Murray lideró la tercera victoria de los Nuggets que les da la ventaja (3-2) en la serie que disputan al mejor de siete. El sexto partido se jugará el próximo jueves en el AT&T Center de San Antonio, donde los de Denver tendrán la oportunidad de conseguir el pase a las semifinales de la Conferencia Oeste por primera vez en una década.

Nikola Jokic acabó el partido con un doble-doble de 16 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias. Los Nuggets tuvieron siempre el control del partido y llegaron a tener hasta 30 puntos de ventaja con parcial de 99-69. Will Barton firmó 17 puntos, Paul Millsap logró 14 puntos, mientras que Juancho Hernangómez disputó seis minutos y se fue sin puntos al fallar el único tiro que hizo a canasta y capturó dos rebotes.

DeMar DeRozan y LaMarcus Aldridge anotaron 17 puntos cada uno, pero los Spurs nunca pudieron ser competitivos durante todo el partido.





PORTLAND TRAIL BLAZERS, 118 - OKLAHOMA CITY THUNDER, 115 (4-1)

Damian Lillard se erigió en el héroe de los Trail Blazers de Portland al conseguir 50 puntos, incluido el triple sobre la bocina desde 11 metros de distancia que decidió el triunfo de su equipo por 118-115 ante los Thunder de Oklahoma City en el quinto partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

Lillard, que logró su mejor marca como profesional en los playoffs, hizo posible que los Trail Blazers ganasen la serie por 4-1 al mejor de cinco y lograsen el pase a las semifinales de la Conferencia Oeste que van a disputar con el vencedor de la eliminatoria entre los Nuggets de Denver y los Spurs de San Antonio.

Con el partido empatado a 115 y cuatro décimas por disputarse, apareció Lillard, que desde cerca de la mitad del campo y con el marcaje de Paul George se elevó y anotó un triple monumental e histórico que convirtió el Moda Center de Portland en una auténtica locura de jugadores de y seguidores.

Lillard, antes de comenzar la celebración, le dedicó a Russell Westbrook un gesto de "adiós" con un abrir y cerrar de la mano derecha que tenía en alto. Lillard anotó 17 de 33 tiros de campo, incluidos 10 de 18 triples, y 6 de 8 tiros de personal, capturó siete rebotes, repartió seis asistencias y recuperó tres balones. Junto a Lillard, CJ McCollum y Maurice Harkless, quienes aportaron 17 tantos cada uno y Enes Kanter acabó con un doble-doble de 13 puntos, 13 rebotes y cuatro asistencias.

Westbrook acabó con un triple-doble, el décimo de su carrera en los playoffs, el segundo durante la serie, pero al final sus 29 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias no impidieron la derrota y la eliminación de Oklahoma en la primera ronda de los playoffs por tercera temporada consecutiva. Paul George acabó como líder encestador de los Thunder al conseguir 36 puntos y 9 rebotes.

Damian Lillard (50 PTS) buries the three for the #TissotBuzzerBeater and the @trailblazers advance to the Western Conference Semifinals with the 118-115 Game 5 victory! #ThisIsYourTime #RipCity#NBAPlayoffs pic.twitter.com/cVqLJkHLR4