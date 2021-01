Shaquille O'Neal atiza a Harden por sus críticas a la plantilla de los Rockets

La forma en la que James Harden salió de los Houston Rockets no ha gustado a mucha gente ni en la ciudad tejana ni en el planeta NBA. Uno de los mejores pívots de la historia, Shaquille O'Neal, ganador de cuatro anillos, ha criticado duramente a 'la barba' en un programa de la televisión estadounidense TNT.

Es el vídeo del día en la NBA: Shaquille O'Neal dando un auténtico repaso a James Harden pic.twitter.com/DsRegr7w5Y — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) January 15, 2021

"Cuando dice que le dio todo a la ciudad, es mentira. Para decir estas cosas, tienes que tener campeonatos. Pediste a Dwight Howard, te lo dimos. No funcionó. Pediste a Chris Paul, te lo dimos. Pediste tiradores, te los dimos. Pediste a Westbrook, tu amigo desde pequeños, te lo dimos. No funcionó. Entonces, cuando él dice que lo dio todo, yo digo que no porque en los últimos cinco partidos de playoffs encestaste un 41% de tiros de campo, un 24% de triples, repartiste 32 asistencias y perdiste 27 balones.

Yo solía ser como James. Yo solía llegar y quejarme porque nadie hacía nada. Y mi padre, que en paz descanse, me dijo: ¿Y tú qué mierda hiciste? Nada, al igual que Harden. Cuando tenía que demostrar, dar un paso al frente, no lo hizo. Cuando eres 'el hombre' y ganas 34 millones de dólares al año, es una gran responsabilidad. Cuando eres la estrella tienes una gran responsabilidad. Cuando llega el momento de brillar, él no brilla. Conozco mucha gente en Houston que está encantada de su partida. Ahora él tiene su súper equipo. Tiene que ganar este año, si no gana es un fracasado", afirma O' Neal.

Críticas también de su excompañero DeMarcus Cousins

El veterano pívot DeMarcus Cousins no ha sido el jugador más ejemplar de la NBA, pero sí un profesional que siempre dice las cosas claras y directas como cuando valoró el comportamiento de su ya excompañero James Harden, dentro del equipo, que calificó de "irrespetuoso" e "injusto".

Cousins calificó todas las "payasadas" que había dicho la estrella de la NBA como "completamente injustas y ofensivas" para el resto de los jugadores de la plantilla. Especialmente después de los duros comentarios que hizo tras la derrota (100-117) ante Los Angeles Lakers, cuando dijo que estaba en un equipo con el que no se podía ganar un título de liga porque no eran lo "suficientemente" buenos. "Simplemente no somos lo suficientemente buenos ... Amo esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo que puedo", declaró Harden después de haber aportado solo 16 puntos. "Esta situación es una locura. Es algo que no creo que se pueda arreglar".

Harden se dedicó a estar de fiesta con el rapero Lil Baby mientras sus compañeros ya entrenaban y luego fue forzado a permanecer en cuarentena hasta que diese negativo en Covid-19 y pudiese cumplir con los protocolos de salud y seguridad de la NBA que lo multó con 50.000 dólares por violar los protocolos de salud y seguridad de la liga después de que apareciera un vídeo de él asistiendo a una fiesta privada bajo techo días antes de la apertura de la temporada de los Rockets, el 23 de diciembre, que fue pospuesta debido a la falta de jugadores disponibles.

Los Rockets han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y en ellos Harden no mostró ningún tipo de esfuerzo al quedarse en 17,4 puntos, el promedio más bajo desde que llegó al equipo hace ocho temporadas, lo que hizo que colmase el vaso de la paciencia de los directivos del equipo, especialmente después de afirmar que los únicos responsables de las derrotas eran sus compañeros.