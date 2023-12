Santa Doncic regala una exhibición por Navidad

Phoenix Suns, 114 - Dallas Mavericks, 128

La magia en Navidad la pone Santa Claus, pero en la NBA es cosa de Luka Doncic. El genio esloveno firmó este lunes una obra maestra con 50 puntos que le dio un triunfo muy importante a los Dallas Mavericks frente a los Phoenix Suns (114-128) y con el que se llevó varios récords personales por el camino.

Esos 50 puntos son la tercera mayor anotación en la historia de la NBA en la siempre esperada jornada de Navidad. Igualó el medio centenar de Rick Barry y solo le superan los 60 de Bernard King y los 59 de Wilt Chamberlain. Además, Doncic alcanzó esta noche los 10.000 puntos en su carrera en la NBA, un hito que consiguió en solo 358 partidos.

Luka Doncic put together an HISTORIC #NBAXmas performance in the Mavs' win over the Suns ??



50 PTS

15 AST

8 3PM

6 REB

4 STL

3 BLK



?? No player in NBA history has reached these thresholds

?? 2nd player ever with 50 points and 15 assists (James Harden, Dec. 31, 2016) pic.twitter.com/tBFSwWKq9n — NBA (@NBA) December 26, 2023

Desde Michael Jordan (303 partidos), ningún jugador lo había conseguido tan rápido, lo que sitúa a Doncic como el más veloz en llegar a los 10.000 puntos de los que siguen en activo. Considerando toda la historia de la NBA, Doncic es el séptimo que más rápido llegó a los 10.000 partidos y el sexto más joven en alcanzarlo.

Doncic metió 15 de 28 en tiros de campo -incluido un gran 8 de 16 de en triples-, estuvo perfecto desde la línea de personal (12 de 12) y completó además su exhibición con6 rebotes, 15 asistencias, 4 robos y 3 tapones. El esloveno estuvo ayudado por Derrick Jones con 23 puntos y por Dereck Lively con 20 tantos y 10 rebotes.

Luka Doncic pulls it from DEEP to cap a 9-0 Mavs run ??



10,000 career points for Luka ??



?? #NBAXmas on ESPN pic.twitter.com/aGUpNS8DCk — NBA (@NBA) December 26, 2023

En los Suns, con unas sensaciones pésimas, una defensa espantosa y solo tres triunfos en sus últimos 12 partidos (14-15 de balance que les deja fuera del 'play-in' del Oeste), el mejor fue Grayson Allen 32 puntos. Sin Bradley Beal y Jusuf Nurkic, ni Devin Booker, pese a la rivalidad que tiene con Doncic, ni Kevin Durant estuvieron a la altura. Booker acabó con 20 puntos (6 de 14 en tiros) y 10 asistencias y Durant aportó 16 puntos (4 de 11), 8 rebotes y 7 asistencias. Entre ambos sumaron 9 pérdidas de balón.

Miami Heat, 119 - Philadelphia 76'ers, 113

Jaime Jáquez Jr. completó el mejor partido de su carrera, anotando 31 puntos y capturando 10 rebotes, para liderar el triunfo de Miami Heat ante los Philadelphia 76ers por 119-113 en la jornada especial de la NBA por el día de Navidad. El mexicano, que firmó además el primer doble-doble de su trayectoria en la NBA, se convirtió en el quinto novato en la historia de la NBA en conseguir al menos 30 puntos y 10 rebotes en un partido del día de Navidad. Los otros cuatro son Patrick Ewing, Oscar Robertson, Wilt Chamberlain y Walt Bellamy.

Jaime Jaquez Jr. was a FORCE in the Heat's #NBAXmas win over the Sixers ????



31 PTS (Career-high) | 10 REB | 73% FG pic.twitter.com/grjg1PM1F7 — NBA (@NBA) December 26, 2023

Fue un partido marcado por dos grandes ausencias: ni Jimmy Butler, que se perdió su tercer encuentro consecutivo, ni Joel Embiid estuvieron disponibles. Es la tercera victoria consecutiva de los Heat y la sexta en los últimos ocho encuentros mientras que los Sixers tropezaron tras ocho victorias en sus últimos nueve partidos.

Por Miami brillaron también los habituales: Bam Adebayo y Tyler Herro con 26 puntos y 15 rebotes y 22 puntos, respectivamente. Del lado de los Sixers, Tobias Harris con 27 y Kelly Oubre Jr. con 25 fueron los más destacados.

New York Knicks, 129 - Milwaukee Bucks, 122

Los New York Knicks se dieron este lunes el mejor regalo posible por Navidad al vencer por 129-122 a unos Milwaukee Bucks que llevaban siete victorias seguidas y a los que no doblegaban desde noviembre de 2021. Nueve derrotas consecutivas acumulaban los neoyorquinos ante unos Bucks acostumbrados a zamparse a los Knicks en los dos últimos años pero a los que en esta ocasión se les atragantó el turrón en el Madison Square Garden.

Los Knicks se quitaron esta pesada losa de encima gracias, una vez más, a un Jalen Brunson estelar con 38 puntos y 6 asistencias. El base encabezó una actuación firme y colectiva de unos Knicks (17-12 de balance) que controlaron el partido desde el primer cuarto, que tuvieron a seis jugadores por encima de los 10 puntos y en los que también destacaron Julius Randle (24 puntos y 9 rebotes) y RJ Barrett (21 puntos y 6 rebotes) además de Immanuel Quickley (20 puntos) y Josh Hart (10 puntos y 9 rebotes) como revulsivos desde el banquillo.

A full-team effort in the Knicks' Christmas Day W!



Brunson 38 PTS | Randle 24 PTS | Barrett 21 PTS | Quickley 20 PTS



This marks the first time since 1963 that the Knicks have had four 20-point scorers on Christmas Day ?? pic.twitter.com/q9m5s2Z2F9 — NBA (@NBA) December 25, 2023

Giannis Antetokounmpo (32 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias), Damian Lillard (32 puntos y 8 asistencias) y Khris Middleton (24 puntos y 6 asistencias) fueron los mejores de unos Bucks (22-8) que sufrieron, precisamente, donde parecía que tenían mayor superioridad esta tarde: en la pintura, con 72 puntos para los Knicks por solo 50 de Milwaukee.

Chris Rock, Carmelo Anthony, John Legend, Chrissy Teigen y 50 Cent fueron algunas de las figuras del espectáculo y el deporte que no se perdieron este duelo que, con muchos gorros de Santa Claus en la grada -y algún disfraz del Grinch- inauguró la jornada especial de la NBA por la fiesta de Navidad.

Los Ángeles Lakers, 115 - Boston Celtics, 126

Ni regalos, ni villancicos ni buenos deseos. Los Boston Celtics se olvidaron del espíritu navideño en su visita a Los Angeles Lakers y firmaron una imponente victoria ante sus legendarios rivales por 115-126 en el partido más destacado de la jornada especial de la NBA por el día de Navidad. Desde 2008 no se cruzaban en este día tan importante las dos franquicias más exitosas de la historia de la liga (17 títulos por cabeza).

Líderes del Este y grandes favoritos al anillo hasta el momento, los Celtics (23-6 de balance) ofrecieron este lunes un par de tramos de gran autoridad y, aunque el marcador final no fue excesivamente amplio, dieron la sensación de que cuando aprietan el acelerador no hay nadie en la NBA que pueda pararles. Los Lakers (16-15) se recuperaron de un inicio desastroso y plantaron cara, pero finalmente sucumbieron a un conjunto de verde superior y que les dejó con un preocupante 2-6 desde que ganaron el NBA In-Season Tournament.

Todo el quinteto titular de los de Joe Mazzulla logró dobles dígitos en puntos, con Kristaps Porzingis (28 puntos y 11 rebotes) y Jayson Tatum (25 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) como máximos anotadores. Jaylen Brown (19 puntos) fue de más a menos y Derrick White (18 puntos y 11 rebotes) y Jrue Holiday (18 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) brillaron como agentes multiusos e imprescindibles.

Los Lakers contaron con un majestuoso Anthony Davis (40 puntos y 13 rebotes) y Taurean Prince firmó 17 puntos con 5 triples, pero echaron en falta la versión más anotadora de LeBron James, que a cinco días de cumplir 39 años aportó 16 puntos (5 de 14 en tiros), 9 rebotes y 8 asistencias.

Anthony Davis dropped 40 PTS and 13 REB in a tough #NBAXmas loss to the Celtics ?? pic.twitter.com/XPeq88d7BV — NBA (@NBA) December 26, 2023

Denver Nuggets, 120 - Golden State Warriors, 114

Los Denver Nuggets defendieron este lunes su localía y se quedaron con el triunfo en la fiesta de Navidad ante unos combativos Golden State Warriors (120-114) gracias a la gran actuación de Jamal Murray, que firmó 28 puntos y que se convirtió en el canadiense con más puntos anotados en un partido navideño.

Todos los integrantes del quinteto titular de los Nuggets firmaron dobles dígitos de anotación. Destacaron los 26 puntos de Nikola Jokic, de los cuales 18 llegaron desde el tiro libre, donde no falló ni un solo lanzamiento. El genio balcánico se quedó muy cerca del triple-doble con 14 rebotes y 8 asistencias.

The Nuggets put on a team effort in the #NBAXmas showdown with the Warriors, extending their win streak to 5 games! ????



Murray: 28 PTS, 3 3PM, 5 REB

Jokic: 26 PTS, 18-18 FTM, 14 REB, 8 AST

MPJ: 19 PTS, 3 3PM, 10 REB, 4 BLK

Gordon: 16 PTS (7/10 FGM), 10 REB pic.twitter.com/dVAKTQYMLf — NBA (@NBA) December 25, 2023

En Golden State, Andrew Wiggins aportó 22 puntos desde el banquillo y Stephen Curry sumó 18 liderando a unos titulares entre los que brillaron dos jóvenes como Jonathan Kuminga y Brandin Podziemski, ambos sumando 13 tantos. Los Nuggets (22-10) acumulan cinco victorias seguidas mientras que los Warriors (15-15) perdieron precisamente tras una racha de cinco triunfos consecutivos.