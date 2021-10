Ricky Rubio se luce en su debut con los Cavaliers; los Knicks ganan a los Celtics en un partido de infarto

Hornets, 123 - Pacers, 122

LaMelo Ball anotó 31 puntos, con siete triples, y el conjunto de Charlotte protagonizó una racha de 24-0 en el tercer período que les permitió completar la remontada ante los Indiana Pacers, a los que ganaron por 123-122 en el partido inaugural de la nueva temporada para ambos equipos.

Indiana, bajo la nueva dirección del veterano entrenador Rick Carlisle, se puso por delante 121-122 gracias a unos tiros libres del alero Torrey Craig, con 12.7 por jugarse. Minutos después, el ala-pívot P.J. Washington anotó dos tiros libres con 4.6 segundos por jugarse antes de que el también número cuatro, el lituano Domantas Sabonis, fallara desde los tres metros y medio el último tiro a canasta.

Pistons, 88 - Bulls, 94

Zach LaVine ejerció de líder para que los Bulls se hicieran con el primer triunfo de la temporada. Anotó 15 de sus 34 puntos en el tercer cuarto y llevó a los de Chicago a una victoria a domicilio por 88-94 sobre los Pistons. DeMar DeRozan, flamante refuerzo de los Bulls, agregó 17 tantos y el pívot suizo montenegrino Nikola Vucevic consiguió su primer doble-doble de 15 puntos y 15 rebotes.

Por parte de los Pistons, el ala-pívot Jerami Grant terminó con 24 puntos como líder anotador.

Knicks, 138 - Celtics, 134

El Madison Square Garden recuperó la normalidad tras la pandemia y los aficionados pudieron disfrutar de dos prórrogas en un partido agónico que se llevaron los New York Knicks ante unos Boston Celtics (138-134) en los que el español Juancho Hernangómez no contó con minutos.

El ex de Minnesota Timberwolves vio aplazado su debut con los Celtics, incluso a pesar de los dos tiempos extra y de haber tenido protagonismo en pretemporada. Aún así, el menor de los Hernangómez estuvo activo en el banquillo, animando a sus compañeros y viviendo de pie los minutos clave.

Los más destacados del encuentro fueron el jugador de los Celtics Jaylen Brown, quien terminó con 46 puntos junto a Julius Randle y Evan Fournier. Ambos jugadores resultaron clave para llevarse la victoria con 35 y 32 puntos cada uno.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Raptors, 83 - Wizards, 98

Gran partido de unos Washington Wizards que estrenaron nuevas caras en su debut frente al conjunto canadiense. El exjugador de Los Angeles Lakes Kyle Kuzma, demostró su talento alcanzando su primer doble doble de la temporada con 11 puntos y 15 rebotes. En el conjunto capitalino, también destacaron Bradley Beal con 23 tantos y Spencer Dinwiddie quien acabó el encuentro con 13.

En cuanto a la franquicia canadiense, lo más destacable fue la tripleta formada por VanVleet, Anunoby y Barnes. Estos tres jugadores terminaron sumando un total de 35 puntos.

Grizzlies, 132 - Cavaliers, 121

El base español Ricky Rubio, debutó en la noche del miércoles con su nuevo equipo, los Cleveland Cavaliers. Su estreno fue más que positivo con un doble-doble al anotar 12 puntos y 10 asistencias en un partido en el que se lució el base de los Memphis Grizzlies, Ja Morant.

Rubio, que acabó jugando 25 minutos tras empezar el partido desde el banquillo, serenó el juego del joven conjunto de Cleveland, aportando más profundidad y movimiento de balón en el ataque y una defensa más coordinada.

Pero Morant, que además de ser el máximo anotador del partido con 37 puntos proporcionó seis asistencias y dos tapones, fue imparable. El base anotó un triple de cuatro intentos y los dos tiros libres que ejecutó.

Además de Morant, en los Grizzlies destacaron Desmond Bane, con 22 puntos, y De'Anthony Melton, con 20. El pívot Steven Adams, alcanzó la cifra de 14 rebotes.

Timberwolves, 124 - Rockets, 106

Victoria de unos Minnesota Timberwolves que supieron aprovechar la oportunidad de enfrentarse ante un equipo en reconstrucción como es la franquicia texana.

Hasta cinco jugadores de los Rockets alcanzaron los dobles dígitos en anotación, liderador por Christian Wood (16 puntos). Sin embargo, los Timberwolves resultaron ser demasiado con su particular trio de estrellas. Anthony Edwards (29 puntos), Karl Anthony Towns (30 puntos y 10 rebotes) y D'Angelo Russell (22 puntos).

Pelicans, 97 - Sixers, 117

El pívot camerunés Joel Embiid, fue uno de los mejores del partido alcanzando un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes, el alero reserva, el turco Furkan Korkmaz, encestó también 22 tantos al conseguir cuatro triples en el último cuarto ayudando de esta manera a que los Sixers terminaran venciendo por 97-117 a los Pelicans.

Philadelphia no contó con el base australiano Ben Simmons, quien fue suspendido un partido por conducta perjudicial para el equipo durante los entrenamientos.

New Orleans no contó con su alero estrella Zion Williamson, quien se recupera de una cirugía para recuperarse de su pie derecho fracturado.

Por parte de Pelicans, los más destacados fueron Brandon Ingram con 25 tantos, Nickell Alexander-Walker con 23 y un Devonte Graham que terminó con 18 tantos. El pívot español Willy Hernangómez no jugó por decisión del entrenador Green.

Spurs, 123 - Magic, 97

Devin Vassell y Lonnie Walker fueron los más destacados del encuentro con 19 y 17 puntos respectivamente. Los de San Antonio, lograronb hacer una de las cosas que mejor se les da ya que la franquicia, tiene una marca de 23-2 en partidos de apertura de la temporada bajo la dirección de su entrenador el veterano Gregg Popovich.

El enfrentamiento entre los equipos en reconstrucción se jugó a un ritmo frenético, con el que los Spurs se sintieron más cómodos y superaron por 21-7 a los Magic en pérdidas de balón. La franquicia texana anotó siete puntos seguidos en un lapso de 45 segundos al final del tercer cuarto. Derrick White logró 16 tantos y los cinco titulares de los Spurs tuvieron números de dobles dígitos.

Jazz, 107 - Thunder, 86

El pívot francés Rudy Gobert, consiguió un doble-doble de 16 puntos y 21 rebotes y llevó a los Jazz a una victoria cómoda por 107-86 sobre los Thunder.

Bojan Bogdanovic lideró el ataque en puntos con 22 y el base reserva Jordan Clarkson, agregó otros 18 tantos. Seis jugadores diferentes de los Jazz acabaron el partido con dobles dígitos.

Por parte de los OKC Thunder, el escolta canadiense Shai Gilgeous-Alexander anotó 18 puntos, Darius Bazley agregó 15 y el joven ala-pívot Jeremiah Robinson-Earl, de 20 años, logró 10. La franquicia de Oklahoma sólo pudo liderar una vez el encuentro después de anotar la primera canasta del partido.

Suns, 98 - Nuggets, 110

Nikola Jokic, con 27 puntos y 13 rebotes, fue el motor principal de unos Denver Nuggets que se vengaron este miércoles de los Phoenix Suns (98-110) en su primer partido de la temporada.

Los de Colorado tenían cuentas pendientes con el conjunto de Chris Paul y Devin Booker después de que les echaran de los últimos playoff con un contundente 4-0 que acabó convertido en lema para los de Phoenix

Mikal Bridges fue el máximo anotador con 16 puntos de unos Suns con un Chris Paul intermitente (15 puntos y 10 asistencias), un Deandre Ayton de más a menos (15 puntos y 6 rebotes) y un Devin Booker muy desacertado (12 puntos con 3 de 15 en tiros).

Joker coast-to-coast in #PhantomCam.



The reigning #KiaMVP opens his 2021-22 season with 27 PTS, 13 REB and a W. pic.twitter.com/P3KokZQuNI — NBA (@NBA) October 21, 2021

Blazers, 121 - Kings, 124

El alero Harrison Barnes estuvo cerca de conseguir un doble-doble con 36 puntos y nueve rebotes. Además dirigió el ataque de los de Sacramento, que vencieron como visitantes 121-124 a los Trail Blazers.

DeAaron Fox se acercó también al doble-doble con 27 puntos y ocho asistencias y el pívot Richaun Holmes sí lo consiguió con 21 tantos y 11 rebotes.

En cuanto a los Trail Blazers, el líder anotador fue el escolta C.J. McCollum, que encestó 34 tantos. Jusuf Nurkic aportó un doble-doble de 20 tantos y 14 rebotes, mientras que el base All Star Damian Lillard logró otro con 20 puntos y 11 asistencias.