El partido fantasma de Willy Hernangómez ante los Lakers

Willy Hernangómez no jugó en la victoria de los New Orleans Pelicans sobre Los Ángeles Lakers en la madrugada de este domingo en la NBA. O al menos eso es lo que dicen las estadísticas oficiales. Sin embargo, el pívot madrileño sí saltó al parqué del New Orleans Arena, aunque no le vaya a contar para nada.

Y es que el MVP del pasado Eurobasket fue requerido por su entrenador Willie Green para intentar asegurar la victoria. Con el marcador apretado a favor de los Pelicans, LeBron James fue a la línea de tiros libres. Falló el primero y para capturar el rebote en el segundo Willy tuvo que quitarse el chándal y saltó a pista. Como King James anotó, su entrenador le sentó. Al tratarse de una jugada con el reloj parado no cuenta en las estadísticas oficiales.





Willy Hernangómez podría dejar la franquicia en la que lleva tres temporadas en las próximas horas. Y es que el 9 de febrero se cierra el mercado de la NBA y el español, que no cuenta con muchos minutos en Nueva Orleans, es una pieza codiciada por su facilidad para anotar y rebotear. Boston y Miami, dos contendientes al anillo, estarían interesados en sus servicios.