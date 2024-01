Palizas de Boston a Miami y de los Knicks a Denver; Siakam se luce ante los Sixers

Miami Heat, 110 - Boston Celtics, 143

El año pasado los Heat dieron la gran campanada de la postemporada al eliminar a los Celtics con un triunfo en el séptimo partido de las finales del Este en el TD Garden. Este jueves los de Boston se vengaron con una contundente victoria en el Kaseya Center. Jayson Tatum fue el mejor con 26 puntos para celebrar su inclusión en el quinteto titular del All Star Game. Junto a él, el letón Kristaps Porzingis metió 19 puntos, aunque acabó tocado en un tobillo y Jaylen Brown hizo 18 tantos.

Los 19 puntos de Tyler Herro y Bam Adebayo, más los 17 de Jimmy Butler, fueron insuficientes en una noche aciaga en el triple para los Heat, que llevan cinco derrotas consecutivas. El mexicano Jaime Jáquez estuvo de baja por sexto partido seguido por un problema en la ingle.

Indiana Pacers, 134 - Philadelphia 76'ers, 122

Los Pacers se hicieron fuertes en casa y cortaron una racha de seis victorias consecutivas de los 76ers. Pascal Siakam lideró con un triple doble de 26 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias a un grupo de siete jugadores por encima de los diez puntos. En los 76ers, Embiid, que firmó 70 puntos este lunes ante los Spurs, metió 31 puntos con 7 rebotes. Tyrese Maxey aportó 22 puntos.

Golden State Warriors, 133 - Sacramento Kings, 134

Tras siete derrotas consecutivas en el campo de los Warriors, los Kings se vengaron con un vibrante triunfo en el Chase Center. Harrison Barnes, con 39 puntos, firmó la mejor actuación de su carrera (promedia 11.1 puntos este año) y De'Aaron Fox aportó 29 para los Kings.

Los Warriors, que habían ganado a los Atlanta Hawks 24 horas antes, estuvieron un punto arriba con 48 segundos por jugar tras un mate de Kuminga (31 puntos), pero Sabonis respondió, con otro mate, para dar ventaja 134-133. Stephen Curry, 33 puntos, tuvo la última posesión, pero se enredó ante el dos para uno de los Kings y perdió el control del balón sin poder lanzar el último tiro.

New York Knicks, 122 - Denver Nuggets, 84

Los Knicks anularon por completo a los vigentes campeones de la NBA, unos Nuggets que tan solo anotaron 84 puntos, con cinco de 26 desde la línea de tres. Nikola Jokic fue el único en tener acierto anotador. Acabó con 31 puntos y 11 rebotes. Los Knicks estuvieron liderados por 26 puntos de OG Anunoby y 21 de Jalen Brunson para sumar su quinta victoria consecutiva.

Los Ángeles Lakers, 141 - Chicago Bulls, 132

Los Lakers dejaron atrás la derrota sufrida en el derbi contra los Clippers y ganaron a los Bulls impulsados por 29 puntos de D'Angelo Russell. LeBron James, que será titular en el el próximo All Star Game por vigésimo año consecutivo, regresó tras perderse el derbi angelino y, pese a arrastrar molestias en un tobillo, aportó 25 puntos y 12 asistencias. DeMar DeRozan fue el mejor de Chicago con 32 puntos y 10 asistencias.

Brooklyn Nets, 94 - Minnesota Timberwolves, 96

Karl Anthony Towns lideró con un doble doble de 27 puntos y 10 rebotes el triunfo por 96-94 de los Timberwolves en el campo de los Brooklyn Nets. Los Wolves sumaron su segunda victoria consecutiva, para tomar el mando en solitario en la Conferencia Oeste (32-13) por delante de los Oklahoma City Thunder (31-13), que tienen un partido menos. Anthony Edwards contribuyó con 24 puntos y Cam Thomas lideró a los Nets con 25 puntos desde el banquillo.

Washington Wizards, 108 - Utah Jazz, 123

Los Utah Jazz doblegaron a los Wizards en Washington con 29 puntos del finlandés Lauri Markkanen y 22 puntos y 16 rebotes de John Collins. Los Jazz se repusieron después de tres derrotas consecutivas, mientras que los Wizards, penúltimos en el Este, cayeron por sexto partido seguido pese a los 26 puntos de Kyle Kuzma.