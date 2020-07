Orlando Magic y Clippers inauguran el calendario de partidos de entrenamiento de la NBA

La NBA dio a conocer este sábado el calendario de partidos de entrenamiento que se van a disputar en la 'burbuja' del Walt Disney World Resort, de Orlando (Florida), con 33 encuentros programados entre el 22 y el 28 de julio. A cada uno de los 22 equipos que formarán parte del reinicio de la temporada, fijado para el 30 de julio, se le han programado tres partidos. Los Magic de Orlando y los Clippers de Los Ángelesjugarán el primer encuentro el 22 de julio.

Los Wizards de Washington contra los Nuggets de Denver, los Pelicans de Nueva Orleans frente a los Nets de Brooklyn y los Kings de Sacramentocontra los Heat de Miami, también están listos para el primer día. Los equipos deben enfrentarse a un equipo en la conferencia opuesta o a un oponente improbable de primera ronda en la misma conferencia, informó la liga a los equipos a través de un memorando.

